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الموارد البشرية تدعو القطاع الخاص للاستفادة من مهلة أداء التقييم الذاتي

1/23/2024 11:35:33 PM
(MENAFN- Al Watan) حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص، على الالتزام بالفترة النظامية التي حددتها واستكمال إجراءات "التقييم الذاتي" لأدائها عبر برنامج التقييم الذاتي لتقييم المنشآت ابتداءً من 1 وحتى 31 يناير من عام 2024.
وأوضحت أنها أتاحت لجميع المنشآت مهلة تصحيحية مدتها 3 أشهر تنتهي في نهاية الربع الأول من العام الجاري لتصحيح وضع المنشأة لمرة واحدة طوال مدة سريان المنشأة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق جميع المنشآت الخاضعة للتقييم الذاتي الامتثال لمتطلبات البرنامج للحد من المخالفات ومعرفة الثغرات التي تؤثر على امتثال المنشأة نظامياً، والاستفادة من الفترة التصحيحية التي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الامتثال لأنظمة وقرارات الوزارة، ومعرفة نسبة امتثال كل منشأة للأنظمة، والسماح للمنشآت بتصحيح أوضاعها من خلال معرفة مواضع الالتزام، والعمل على تصحيح المخالفات إن وُجدت قبل زيارة المراقب.
يذكر أن برنامج التقييم الذاتي يهدف إلى رفع نسبة الامتثال لأنظمة العمل لدى منشآت القطاع الخاص، من خلال إجراء التقييم ذاتياً، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل الزيارة الرقابية.

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