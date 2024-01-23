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صندوق الاستثمارات السعودي يطلق شراكة مع سباقات المحركات الكهربائية

1/23/2024 11:35:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شراكة مع بطولات سباقات المحركات الكهربائية العالمية، بهدف تعزيز نمو رياضات المحركات الكهربائية وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام.
وقال الصندوق في بيان إن الشراكة الجديدة (إي360) مع ((فورمولا إي)) لسباقات السيارات الكهربائية السريعة و((إكستريم إي)) لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية و((إي 1)) للزوارق الكهربائية السريعة، تمتد لعدة سنوات.
وأوضح أن هذه الشراكة ستشكل منصة لمبادرات تبرز قوة رياضة المحركات الكهربائية، وقدرتها على تعزيز الابتكار التكنولوجي وإحداث نقلة نوعية في مستقبل التنقل المستدام، كما ستكون ركيزة للمساهمة في جهود الحد من انبعاثات الكربون.
ووفقا للبيان، ستعمل شراكة (إي360) على تعزيز الفرص التعليمية في مجال هندسة رياضات المحركات الكهربائية، إلى جانب البرامج التدريبية.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم أيضا عن هويته المطوّرة، والتي تجسد تراث الصندوق وقيمه، وتؤكد التزامه بتحقيق النمو والاستمرار في قيادة التحول بوتيرة تاريخية فريدة. وسيستخدم الصندوق الهوية المطوّرة في جميع فعاليات شراكاته، بما في ذلك فعاليات (إي360).
ونقل البيان عن محمد الصياد مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة قوله ((ستقدم شراكة (إي360) والبطولات الثلاث تعريفا جديدا للرياضة الكهربائية وستعزز نموها، ما يتماشى مع استراتيجية الصندوق الداعمة للابتكار في مجال الاستدامة ومستقبل التنقل)).

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