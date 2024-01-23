صندوق الاستثمارات السعودي يطلق شراكة مع سباقات المحركات الكهربائية

(MENAFN
- Al Watan) أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شراكة مع بطولات سباقات المحركات الكهربائية العالمية، بهدف تعزيز نمو رياضات المحركات الكهربائية وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام.
وقال الصندوق في بيان إن الشراكة الجديدة (إي360) مع ((فورمولا إي)) لسباقات السيارات الكهربائية السريعة و((إكستريم إي)) لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية و((إي 1)) للزوارق الكهربائية السريعة، تمتد لعدة سنوات.
وأوضح أن هذه الشراكة ستشكل منصة لمبادرات تبرز قوة رياضة المحركات الكهربائية، وقدرتها على تعزيز الابتكار التكنولوجي وإحداث نقلة نوعية في مستقبل التنقل المستدام، كما ستكون ركيزة للمساهمة في جهود الحد من انبعاثات الكربون.
ووفقا للبيان، ستعمل شراكة (إي360) على تعزيز الفرص التعليمية في مجال هندسة رياضات المحركات الكهربائية، إلى جانب البرامج التدريبية.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم أيضا عن هويته المطوّرة، والتي تجسد تراث الصندوق وقيمه، وتؤكد التزامه بتحقيق النمو والاستمرار في قيادة التحول بوتيرة تاريخية فريدة. وسيستخدم الصندوق الهوية المطوّرة في جميع فعاليات شراكاته، بما في ذلك فعاليات (إي360).
ونقل البيان عن محمد الصياد مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة قوله ((ستقدم شراكة (إي360) والبطولات الثلاث تعريفا جديدا للرياضة الكهربائية وستعزز نموها، ما يتماشى مع استراتيجية الصندوق الداعمة للابتكار في مجال الاستدامة ومستقبل التنقل)).
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