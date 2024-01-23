سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 4 نقاط

سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 4 نقاط
التاريخ
1/23/2024 11:35:32 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 4 نقاط عند مستوى 12105 نقاط وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.
MENAFN23012024000089011017ID1107759577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.