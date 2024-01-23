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إتاحة إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيا

1/23/2024 11:35:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية اعتبارًا من 8 فبراير 2024، بشكل إلكتروني عبر الرابط ، وتبدأ فترة تخفيضات يوم التأسيس للمستهلكين اعتباراً من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.
ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.
ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".
وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

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