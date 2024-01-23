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إعلان خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة

1/23/2024 11:35:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد مبادرة "تمكين النقل الجوي المتقدم في المملكة" التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني، خارطة طريق للتنقل الجوي المتقدم في المملكة، وخطة طموحة لجعل قطاع النقل الجوي السعودي أكثر القطاعات تطورًا وتقدًما في منطقة الشرق الأوسط، وتضم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة التي تتراوح ما بين نظم الطائرات غير المأهولة الصغيرة، إلى الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وستتمكن هذه التقنيات من توفير وسائل نقل آمنة وسليمة ومستدامة وأسرع نقلاً للأشخاص والبضائع، بحيث تتميز بالقدرات التقنية العالية التي تسهم في التخفيف من حدة الزحام في الطرق، وتسهيل الوصول إلى الأماكن البعيدة أو النائية، ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، أن مبادرة "تمكين النقل الجوي المتقدم في المملكة"، تتضمن الخطوات التي يجب اتخاذها لرسم خارطة طريق شاملة، تضع النقل الجوي المتقدم (AAM) في صدارة صناعة الطيران، إذ يمثل النقل الجوي المتقدم تحولًا كبيرًا في مستقبل قطاع النقل، ويقدم حلولا مبتكرة، بدءًا من أنظمة الطائرات الصغيرة بدون طيار (sUAS) وصولا إلى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL).
وأبان أن هذه التطورات تُسهم بإحداث ثورة في حركة المسافرين، ونقل البضائع، والاستجابة لحالات الطوارئ، والإخلاء الطبي، والإغاثة في حالات الكوارث، مع الاهتمام بالاستدامة البيئية أيضا، إضافة إلى تضمين المبادرة أسس بناء منظومة ناجحة للنقل الجوي المتقدم بما في ذلك التطوير التقني، والأطر التنظيمية، والبنية التحتية، والقدرات البشرية. وأشار الكابتن المحيميدي، إلى أنه تم إجراء اختبارات في المملكة شملت تضاريس متنوعة وظروفًا مناخية متعددة أسفرت عن نتائج إيجابية يمكن تحقيقها في قطاعات النقل المختلفة بفضل الاعتماد على النقل الجوي المتقدم، مثل تقليل الازدحام المروري وحوادث الطرق، وفي المجال الصحي، وكذلك المساهمة في تحقيق المملكة صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2060.
وأولت المملكة مجال الحفاظ على البيئة والإنسان وضمان التنمية المستدامة وجعلتها أحد أهدافها الرئيسة، ومن ذلك إعلان وليِّ العهد عن عدد من المبادرات الطموحة؛ من أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى رسم خارطة طريق واضحة المعالم؛ لحشد الجهود الإقليمية والإسهام بشكل فعّال في تحقيق الأهداف العالمية.
وفي هذا الصدد، فقد أطلقت الهيئة عام 2022، مشروع خطة تطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني والتي منها مبادرة "تمكين النقل الجوي المتقدم في المملكة" وتعد إحدى مبادرات إستراتيجية قطاع الطيران الهادفة إلى صياغة التوجهات الإستراتيجية ووضع الأطر التنظيمية ذات العلاقة وفق أفضل الممارسات العالمية؛ للحد من الآثار السلبية على البيئة والناتجة من أنشطة الطيران المدني، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تأكيد مكانة المملكة بمشهد الطيران العالمي وسعيها لأن تكون مركزًا دوليًا لمستقبل النقل.
ويشكل التعاون الدولي جانبًا رئيسًا في رحلة النقل الجوي المتقدم بالمملكة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول، بينها كوريا الجنوبية وسنغافورة والصين، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع الشركات الرائدة في تصميم وتصنيع طائرات النقل الجوي المتقدم، لضمان تحقيق المملكة مكانة متقدمة بهذا المجال، خاصة في قطاعي السلامة والتطوير.

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