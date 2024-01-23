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النصر بصدد رفع عرضه لإيمرسون

1/23/2024 11:35:17 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رفض عرضا مغريا نظير انتقال أحد نجوم السبيرز إلى صفوف النصر، إذ رفض توتنهام عرضا نصراويا يبلغ 95.5 مليون ريال ((20 مليون جنيه إسترليني)) نظير انتقال الظهير البرازيلي إيمرسون رويال إلى صفوف العالمي، الذي يدرس تقديم عرض جديد لضم اللاعب، ويعد إيمرسون الخيار الثاني لدى أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، في مركز الظهير الأيمن بعد بيدرو بورو.

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