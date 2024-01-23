النصر بصدد رفع عرضه لإيمرسون

النصر بصدد رفع عرضه لإيمرسون
التاريخ
1/23/2024 11:35:17 PM
(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رفض عرضا مغريا نظير انتقال أحد نجوم السبيرز إلى صفوف النصر، إذ رفض توتنهام عرضا نصراويا يبلغ 95.5 مليون ريال ((20 مليون جنيه إسترليني)) نظير انتقال الظهير البرازيلي إيمرسون رويال إلى صفوف العالمي، الذي يدرس تقديم عرض جديد لضم اللاعب، ويعد إيمرسون الخيار الثاني لدى أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، في مركز الظهير الأيمن بعد بيدرو بورو.
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