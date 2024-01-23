السفارة السعودية في قرغيزستان توصي المواطنين بأخذ الحيطة جراء وقوع زلزال

السفارة السعودية في قرغيزستان توصي المواطنين بأخذ الحيطة جراء وقوع زلزال
التاريخ
1/23/2024 11:35:08 PM
(MENAFN
- Al Watan) قالت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية القرغيزية عبر منشور لها في منصة إكس، أن الجهات المعنية أعلنت عن وقوع زلزال على الحدود القرغيزية الصينية شعر به سكان العاصمة بشكيك وعدد من سكان المدن الأخرى.
وتوصي السفارة المواطنين المتواجدين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والتواصل معها عند الحاجة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين 00996554666622 .
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