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السفارة السعودية في قرغيزستان توصي المواطنين بأخذ الحيطة جراء وقوع زلزال

1/23/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية القرغيزية عبر منشور لها في منصة إكس، أن الجهات المعنية أعلنت عن وقوع زلزال على الحدود القرغيزية الصينية شعر به سكان العاصمة بشكيك وعدد من سكان المدن الأخرى.
وتوصي السفارة المواطنين المتواجدين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والتواصل معها عند الحاجة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين 00996554666622 .

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