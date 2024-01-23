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باحثون في التخصصي وكاوست يكتشفون جينا مسؤولا عن تكاثر أخطر أنواع الملاريا

1/23/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف باحثون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وباحثون من بريطانيا وأمريكا والهند؛ جيناً مسؤولاً عن تكاثر طفيليات الملاريا المتصورة المنجلية داخل كريات الدم الحمراء، وبتعطيل عمله تتوقف الطفيليات عن التكاثر بالشكل المعتاد، مما يؤدي إلى تخفيف أعراض المرض والحد من انتشار عدوى أشرس أنواع الملاريا التي تفتك بأكثر من نصف مليون إنسان سنوياً.
وتمكّن الباحثون من تحقيق هذا الاكتشاف باستخدام تقنيات مخبرية متقدمة في فحص وتحديد جزيئات وجينات البروتينات المشاركة في دورة طُفيل المتصور المنجلي، حيث تم من خلالها إيقاف عمل جين يُدعى PfAP2-MRP، وهو ما أسهم في إثبات أن طفيليات الملاريا لا تستطيع التكاثر داخل خلايا الدم الحمراء بالشكل المعتاد، كما يتعطل نشاطها وخروجها بشكل ملحوظ من داخل خلية الدم الحمراء المصابة جرّاء تعطل عمل هذا الجين، الأمر الذي يقلل بشكل كبير من اختراق خلايا بشرية جديدة في الدم، مما يسهم في تقليل أعراض المرض وكذلك الحد من انتشار العدوى بين الأفراد.
وقال رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، والباحث الرئيس الدكتور أشرف دادا: " إن الاكتشاف يمهد الطريق لابتكار أدوية ذات فعالية أكبر لعلاج الملاريا المتصورة المنجلية الذي يُعد الأخطر بين أقرانه"، موضحاً أن البحث يُقدم للمجتمع العلمي فهماً أعمق لكيفية تطور المرض، وآلية تجاوبه مع الجهاز المناعي البشري، مما يُعزز جهود مكافحة نوع الطفيليات المسببة للملاريا الأشد فتكاً والأكثر انتشاراً في القارة الأفريقية.
كما أثبت الباحثون أن الجين PfAP2-MRP يتحكم في الجينات التي تستخدمها طفيليات المتصورة المنجلية في تكوين مستقبلات بروتينية جديدة مختلفة في تركيبها الجيني تتحايل على الأجسام المضادة التي كوّنها الجهاز المناعي لجسم المصاب، لتصبح عديمة الجدوى، ما يتسبب بمعضلة مسؤولة عن انتشار الملاريا في العالم.
وجاءت هذه الدراسة المنشورة بمجلة نيتشر "Nature" الرائدة في مجال العلوم، ضمن تعاون بين "التخصصي" و "كاوست"؛ لإجراء أبحاث تسهم في اكتشاف وسائل مبتكرة لتحسين طريقة تشخيص الميكروبات والجراثيم والطفليات بشكل عام، وكذلك الوقاية والعلاج من الأمراض التي تسبب بها؛ بهدف محاربة الأمراض المعدية والحد من انتشارها. ويُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

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