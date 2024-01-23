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معدن خفيف لصناعة الطائرات والسيارات

1/23/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al Watan) ابتكر العلماء في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، مادة مركبة مرنة جديدة، لا تقل قوتها عن الفولاذ، ووزنها أخف بثلاث مرات، ويمكن استخدامها في صناعات السيارات والطيران.
وقالت الخدمة الصحفية في الجامعة في بيان: ((ابتكر علماء الجامعة مادة مركبة جديدة أخف ثلاث مرات من الفولاذ، لكن قوتها متشابهة. إضافة إلى ذلك، فإنها تحتفظ بخصائصها الميكانيكية العالية عند درجة حرارة 500 درجة مئوية، أي أنها تتفوق على عديد من المواد المركبة المعروفة بالمصفوفة المعدنية، بما في ذلك المواد المتينة للغاية)).
وتتكون المادة من مكونين رئيسيين - حبيبات الألمنيوم الصغير ومقاسها ميكرون وأصغر، إضافة إلى ((الإطار)) المحيط بخليط أكسيد الألومنيوم والألمنيوم المعدني.
وفقا للعلماء، فإنه يمكن الحصول على المادة بسرعة وسهولة عن طريق خلط مساحيق الألمنيوم وأكسيد الألومنيوم النانوية معا، وطحنها باستخدام مطحنة كروية، ثم معالجتها باستخدام نظام تلبيد البلازما الحراري، ونتيجة هذه العملية يكون مركب أخف بثلاث مرات ولكنه في الوقت نفسه ليس أقل متانة منه، في نطاق درجة حرارة واسع.
وأوضح العلماء أن أفضل مادة مركبة حصلوا عليها كانت تلك التي فيها نسبة أكسيد الألومنيوم %3.
ووفقا لهم، فإن اللدونة العالية للمادة الجديدة تجعلها أكثر مقاومة للتشققات الدقيقة والتشوهات الأخرى مقارنة بمركبات الألمنيوم المستخدمة حاليا، ما يسمح باستخدامها لحل عدد كبير من المهام في الصناعة والعلوم، بما في ذلك تقليل وزن تلك الأجزاء من السيارات والطائرات التي تتعرض باستمرار لتأثيرات حرارية وميكانيكية قوية.

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