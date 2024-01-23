إطلاق اختبارات جاهزية 2024 - جريدة الوطن السعودية

إطلاق اختبارات جاهزية 2024 - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/23/2024 11:34:55 PM
(MENAFN
- Al Watan) ضمن جهود الهيئة لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات؛ تنطلق الأسبوع القادم اختبارات برنامج جاهزية للعام الدراسي الحالي، وذلك للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصًا، بهدف قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية و رؤية السعودية 2030.
MENAFN23012024000089011017ID1107759566
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.