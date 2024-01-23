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إطلاق اختبارات جاهزية 2024 - جريدة الوطن السعودية

1/23/2024 11:34:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمن جهود الهيئة لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات؛ تنطلق الأسبوع القادم اختبارات ⁧‫برنامج جاهزية‬⁩ للعام الدراسي الحالي، وذلك للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصًا، بهدف قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية و ⁧‫رؤية السعودية 2030‬⁩.

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