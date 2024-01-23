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جامعة الفيصل تطلق درجة الدكتوراه العام الدراسي المقبل - جريدة الوطن السعودية

1/23/2024 11:34:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس جامعة الفيصل بالرياض الدكتور محمد آل هيازع أن الجامعة في العام الدراسي القادم ستكون من الجامعات التي تمنح درجة الدكتوراه في المملكة،
جاء ذلك خلال افتتاحه يوم المهنة الذي تقيمه الجامعة هذا العام 2024م، برعاية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر فعالياته حتى يوم 25 الجاري .
وأكد د. آل هيازع أن يوم المهنة يتيح للباحثين عن عمل فرص وظيفية من خلال التواصل المباشر مع شركات عالمية ومحلية تحت سقف واحد، وذلك بدعم من إدارة علاقات الخريجين والتوظيف، إذ تعلن جامعة الفيصل عن يوم المهنة السنوي الثاني عشر لعام 2024 م بالتعاون مع نحو 50 شركة، لتوفير أكثر من 3700 وظيفة، مشيراً إلى المعرض المصاحب للمنتدى يتم توسعته سنوياً، لاستيعاب أكبر عدد من الشركات المتنوعة، إذ يشارك فيه مؤسسات وشركات محلية وعالمية، ويتم عقد ورش عمل مهنية متخصصة، مبيناً أن يوم المهنة استقطب شركات كبيرة جديدة، إضافة لاستقطاب عدد كبير من طلاب وخريجي جامعات أخرى.
وأضاف "ال هيازع" أن الجامعة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين، إضافةً إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم، إذ تعد هذه الجهود جزءاً أساسياً من رؤية 2030م لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل النوعية في سوق العمل بالمملكة.
هذا ويتيح يوم المهنة الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا بالاطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل، ويفتح أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً.
واشار "آل هيازع" إلى أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنويّة تترقّبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافةً إلى شريحة كبيرة من المجتمع، حيث تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

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