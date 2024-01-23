الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار، كما اعتمد المجلس "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية". توطيد التعاون والتنسيق
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى توطيد مجالات التعاون وأوجه التنسيق المشترك؛ بما فيها العمل المتعدد الأطراف.
وتناول المجلس في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز، وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة (السبع والسبعين) والصين، وقمة منظمة الإيغاد، في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون؛ بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع. المشاركة في مؤتمر دافوس
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية؛ من الإعلان عن استضافة الرياض اجتماعًا خاصًا للمنتدى حول "التعاون الدولي والنمو والطاقة" في شهر أبريل القادم، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل. أوضاع غزة
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم بين المملكة والهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر/ النظيف وسلاسل الإمداد.
- اتفاقية مع كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
- التباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية.
- الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
- مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عمان، في مجال البيئة.
- اتفاقية مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ للتعاون في المجالات البيئية.
- مذكرة تفاهم مع الصين لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة العربية السعودية.
- التباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- مذكرتا تفاهم مع كوريا للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق.
- التباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في التدريب، في مجال مكافحة الفساد.
- مذكرة تعاون مع ماليزيا في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية.
- التباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
- مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني الهندي.
- اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".
- الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.
- دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز . الترقيات
ـــ ترقية عادل بن عبدالله الجديعي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ـــ ترقية حسن بن علي الفيفي إلى وظيفة (مستشار أول إيرادات حكومية) بالمرتبة (15) بوزارة المالية.
ـــ ترقية نغيمش بن محمد النغيمش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ـــ ترقية عبدالحكيم بن محمد الوطبان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ـــ ترقية أحمد بن محمد المطوع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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