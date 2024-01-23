Wednesday, 24 January 2024 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار - جريدة الوطن السعودية

1/23/2024 11:34:55 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار، كما اعتمد المجلس "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".
توطيد التعاون والتنسيق
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى توطيد مجالات التعاون وأوجه التنسيق المشترك؛ بما فيها العمل المتعدد الأطراف.
وتناول المجلس في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز، وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة (السبع والسبعين) والصين، وقمة منظمة الإيغاد، في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون؛ بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.
المشاركة في مؤتمر دافوس
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية؛ من الإعلان عن استضافة الرياض اجتماعًا خاصًا للمنتدى حول "التعاون الدولي والنمو والطاقة" في شهر أبريل القادم، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.
أوضاع غزة
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم بين المملكة والهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر/ النظيف وسلاسل الإمداد.
- اتفاقية مع كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
- التباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية.
- الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
- مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عمان، في مجال البيئة.
- اتفاقية مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ للتعاون في المجالات البيئية.
- مذكرة تفاهم مع الصين لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة العربية السعودية.
- التباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- مذكرتا تفاهم مع كوريا للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق.
- التباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في التدريب، في مجال مكافحة الفساد.
- مذكرة تعاون مع ماليزيا في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية.
- التباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
- مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني الهندي.
- اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".
- الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.
- دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز .
الترقيات
ـــ ترقية عادل بن عبدالله الجديعي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ـــ ترقية حسن بن علي الفيفي إلى وظيفة (مستشار أول إيرادات حكومية) بالمرتبة (15) بوزارة المالية.
ـــ ترقية نغيمش بن محمد النغيمش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ـــ ترقية عبدالحكيم بن محمد الوطبان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ـــ ترقية أحمد بن محمد المطوع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

MENAFN23012024000089011017ID1107759563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث