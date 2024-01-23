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انطلاق أعمال منتدى مكة للحلال بمشاركة دولية واسعة - جريدة الوطن السعودية

1/23/2024 11:34:55 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات أعمال "منتدى مكة للحلال" تحت شعار "الإبداع في صناعة الحلال"، برعاية وزير التجارة ماجد القصبي، وتنظيم شركاء اتفاقية منافع الخماسية (غرفة مكة المكرمة، وغرفة المدينة المنورة، والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وغرفة جدة، وغرفة الطائف) إلى جانب شركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال (ICHS)، بشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويتطرق المنتدى الذي يستمر لمدة 3 أيام، من خلال مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعالج جوانب مختلفة من صناعة الحلال والقطاعات ذات الصلة ، عبر أكثر من 9 جلسات نقاش وعدد من الاجتماعات واللقاءات المتنوعة، إلى موضوع التصديق والمعايير الحلال، والأطر التنظيمية لضمان سلامة وأصالة المنتجات والخدمات الحلال، إضافة إلى صناعة الغذاء الحلال واستكشاف الاتجاهات والابتكارات وأفضل الممارسات في هذا القطاع، بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد، ومراقبة الجودة، وسلامة الغذاء، وتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة.
وأوضح الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف خلاوي أن المنتدى الذي ينطلق من مكة المكرمة لرمزيتها، تم تنظيمه بسبب الحاجة لعقد فعالية كبيرة عالمياً تجمع مختلف الصناع والمؤثرين في صناعة الحلال على المستوى الدولي، وسينعقد سنوياً تحت عنوان "حيث يصنع القادة مستقبل الحلال"، وسيتم اختيار عنوان مختلف يتم التركيز عليه في كل دورة، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "الإبداع والابتكار في صناعة الحلال" وقد جمع الشخصيات القيادية من القطاعات الحكومية ومن القطاعات التجارية من حول العالم.
4 جلسات علمية
وشهد المنتدى اليوم إقامة 4 جلسات علمية، ناقش فيها عدد من المتخصصين والخبراء مجموعة واسعة من أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بقطاعة صناعة الحلال في العالم.
واستعرضت الجلسة الأولى بعنوان "النماذج الناجحة في صناعة الحلال.. دراسات حالات من دول مختلفة"، عددًا من التجارب الناجحة في تنظيم صناعة الحلال من دول مختلفة، مع التركيز على النماذج الرائدة في تطبيق الأنظمة والمعايير الحلال وضمان الجودة، إضافة إلى تحليل العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح هذه النماذج والتحديات التي واجهتها، والابتكار والتطوير في صناعة الحلال، مع التركيز على التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في إنتاج وتوزيع منتجات الحلال والتسويق والترويج لمنتجات الحلال، كما تطرقت إلى النظر في أفضل الممارسات في توجيه الحملات الإعلانية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي.
شارك في الجلسة الأولى كل من دينو ساليموفيتش مستشار وزارة خارجية البوسنة والهرسك، والأستاذة ناتافان مامادوفا، الأمين العام للاتحاد الوطني الأذربيجاني لمنظمات أصحاب العمل ورجال الأعمال، والأستاذ عباس حضرة شليا بوشنيكوف، رئيس المؤسسة الخاصة لمراقبة جودة المنتجات "لجنة معايير الحلال"، والمجلس الروحي لمسلمي جمهورية تتارستان.
وفي الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان تجارب عالمية في صناعة الحلال، ناقش كل من إحسان أوفوت، الأمين العام لشركة SMIIC والدكتورة حكيمة يوسف، المدير العام لجاكيم ماليزيا، ومحمد عقيل أرحم، رئيس BPJPH في إندونيسيا، عددًا من التجارب التنظيمية المختلفة في الدول العربية والغربية والآسيوية وغيرها، من خلال استعراض الهياكل التنظيمية المختلفة والجهات المعنية بتنظيم صناعة الحلال، مستعرضين عددًا من التجارب التشريعية والقانونية في صناعة الحلال، إضافة إلى استكشاف التحديات القانونية والقضايا المتعلقة بتعريف وتوثيق الحلال ومكافحة التزوير والغش، والتجارب التنموية والاقتصادية في صناعة الحلال، كما سلطوا الضوء على الدور الاقتصادي والتنموي لصناعة الحلال على المستوى العالمي.
وفي ثالث جلسات المنتدى، بعنوان الابتكار في التسويق والتميز التجاري، صناعة السفر والسياحة، ناقش عدد من المتخصصين أهمية الابتكار في صناعة السفر والسياحة الحلال من خلال استعراض دور الابتكار في تحقيق التميز التجاري والمنافسة في صناعة السفر، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السفر والسياحة الحلال واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في تحسين التسويق وتجربة العملاء في قطاع السفر والسياحة الحلال.
وأكد المشاركون في الجلسة الثالثة على أهمية تقديم تجارب سفر وسياحة مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الحلال للفوز بثقة العملاء وتحقيق التميز التجاري، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات في صناعة السفر والسياحة الحلال لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير منتجات وخدمات جديدة.
شارك في الجلسة كل من سعادة الأستاذ فضل بهرادين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Halal Trip"g"CrescentRating"، وإرشاد قادر الرئيس التنفيذي Globothink. إضافة إلى عبدالملك تايلور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Halal Tourism Britain and Halal Cruises.
وتناولت الجلسة الرابعة بعنوان التطوير وتحولات صناعة الحلال: رؤى وتحديات، تحليل الوضع الحالي للابتكار والتطوير في صناعة الحلال المحلية، إضافة إلى الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الصناعية في عملية الابتكار والتطوير والتسويق، مستعرضة أفضل الممارسات والنماذج الناجحة للابتكار والتطوير والتسويق في صناعة هذا المجال.
شارك في الجلسة كل من أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب الشركة التنمية الغذائية ومحمد عبدالرزاق العوهلي، المدير العام لقطاع الصناعات الغذائية والزراعة بوزارة الاستثمار، إضافة إلى المهندس أشرف الطنبولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرف الإسلامية لخدمات حلال، والمهندس راكان بن عادل المداح، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع اكتشاف المملكة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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