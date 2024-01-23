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الدون يؤجل مواجتهي الصين - جريدة الوطن السعودية

1/23/2024 11:34:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى عدم قدرة نجم النصر وقائده، كريستيانو رونالدو على خوض مباراتي العالمي في جولته بالصين، إلى تأجيل مباراتي الفريق أمام شنجهاي شينهوا وتشيجيانج الصينيين.
وأعلن الرئيس التنفيذي للعالمي، الإيطالي جويدو فينجا خلال المؤتمر الصحافي عن عودة فريقه إلى الصين في أقرب فرصة وخوض مواجهتي شنجهاي شينهوا وتشيجيانج الصينيين بعد تأجيلهما.
وقدم قائد النصر، كريستيانو رونالدو عن خوض المباراتين بسبب الإصابة.

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