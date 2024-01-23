الدون يؤجل مواجتهي الصين - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أدى عدم قدرة نجم النصر وقائده، كريستيانو رونالدو على خوض مباراتي العالمي في جولته بالصين، إلى تأجيل مباراتي الفريق أمام شنجهاي شينهوا وتشيجيانج الصينيين.
وأعلن الرئيس التنفيذي للعالمي، الإيطالي جويدو فينجا خلال المؤتمر الصحافي عن عودة فريقه إلى الصين في أقرب فرصة وخوض مواجهتي شنجهاي شينهوا وتشيجيانج الصينيين بعد تأجيلهما.
وقدم قائد النصر، كريستيانو رونالدو عن خوض المباراتين بسبب الإصابة.
MENAFN23012024000089011017ID1107759560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.