Wednesday, 24 January 2024 09:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دولة أفريقية تكشف تفاصيل أغرب عملية انقلاب - جريدة الوطن السعودية

1/23/2024 11:34:54 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت السلطات الأمنية في دولة تشاد تفاصيل أغرب عملية انقلاب، حيث تم القبض على 80 شخصا، بينهم جنود، كانوا يحاولون زعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية.
وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى أنها أحبطت خلال الشهر الجاري، محاولة مجموعة من الأفراد ضمن حركة "M3M"، التحضير لأعمال تمردية في منطقة توكرة، بالدائرة التاسعة في العاصمة إنجامينا.
وقالت الهيئة إنه لتنفيذ عمليتهم، لجأت المجموعة إلى المرابطين وغيرهم من المشعوذين، من خلال التضحية بالدجاج والماعز والأغنام وحتى "رجل"، وهو حارس من متجر لبيع الأجهزة في منطقة توكرة، تم العثور عليه مقطوع الرأس.
وأكدت الهيئة على أنه بفضل يقظة المديرية العامة للاستخبارات العسكرية، تم قمع التمرد قبل انطلاقه، واعتقال العديد من الأشخاص الذين اعترفوا بذنبهم، وأكدوا أن قائدهم هو الملازم كورومتا ليفانا جيليمي. وقد تم تسليم المجموعة إلى القضاء في 19 يناير الجاري للبت في مصيرهم.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال أشخاص متهمين بزعزعة استقرار مؤسسات تشاد. ففي ديسمبر 2022، تم اعتقال مجموعة من الضباط والمدنيين وحكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاما في مايو 2023، ثم أصدر رئيس الدولة محمد إدريس ديبي عفوا عنه في الشهر نفسه.

MENAFN23012024000089011017ID1107759559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث