الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Japan Prize Foundation عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2024 في الساعة 1 مساءً اليوم، الموافق 23 من يناير 2024، إذ حصد كل من الأستاذ السيد Brian J. Hoskins (المملكة المتحدة) والأستاذ John Michael Wallace (الولايات المتحدة الأمريكية) جائزة اليابان في مجالات الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية، كما حصد الأستاذ Ronald M. Evans (الولايات المتحدة الأمريكية) جائزة اليابان في مجالي العلوم الطبية والعلوم الصيدلانية.

كرمت المؤسسة الأستاذ Hoskins والأستاذ Wallace بجائزة اليابان لهذا العام تقديرًا لمساهمتهما البارزة في إرساء أساس علمي لفهم الظواهر الجوية القاسية والتنبؤ بها، أما الأستاذ Evans فقد نال التكريم تقديرًا لجهوده في اكتشاف فئة مستقبلات الهرمونات النووية وتطبيق ذلك في تطوير الدواء.

طلبت المؤسسة من ما يقرب من 15500 عالم ومهندس مرموق من كل أنحاء العالم ترشيح باحثين عاملين في المجالات المستهدفة لجائزة اليابان لعام 2024. وعليه، تلقينا 130 ترشيحًا في مجالات الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية، و198 ترشيحًا في مجالي العلوم الطبية وعلوم الصيدلة، ووقع الاختيار على فائزي هذا العام من إجمالي 328 مرشحًا.

نبذة عن جائزة اليابان

كان الدافع وراء إطلاق جائزة اليابان في عام 1981 هو رغبة الحكومة اليابانية في إطلاق جائزة بارزة دوليًا من شأنها المساهمة في دفع عجلة التطور العلمي والتكنولوجي على مستوى العالم، وبدعم العديد من الجهات المتبرعة، حصلت Japan Prize Foundation على موافقة مكتب مجلس الوزراء في عام 1983.

تُمنح جائزة اليابان للعلماء والمهندسين من كل أنحاء العالم أصحاب الإنجازات المبتكرة والمؤثرة التي تساعد في تقدم مجالات عملهم وتسهم مساهمة كبيرة في تحقيق السلام والازدهار للبشرية جمعاء. أما المؤهلون للحصول على الجائزة، فهم الباحثون في كل مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويقع الاختيار على مجالين كل عام بالاستناد إلى الاتجاهات السائدة وما يمليه التطور العلمي والتكنولوجي. ومن حيث المبدأ، يحصل فرد واحد في كل مجال على الجائزة، والتي هي عبارة عن شهادة وميدالية وجائزة مالية. هذا، ويحضر الإمبراطور والإمبراطورة الحاليان حفل توزيع الجوائز كل عام، إضافةً إلى رؤساء الفروع الثلاثة للحكومة وغيرهم من المسؤولين المعنيين، وممثلين عن مختلف عناصر المجتمع الأخرى.

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