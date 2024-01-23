الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Japan Prize Foundation عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2024 في الساعة 1 مساءً اليوم، الموافق 23 من يناير 2024، إذ حصد كل من الأستاذ السيد Brian J. Hoskins (المملكة المتحدة) والأستاذ John Michael Wallace (الولايات المتحدة الأمريكية) جائزة اليابان في مجالات الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية، كما حصد الأستاذ Ronald M. Evans (الولايات المتحدة الأمريكية) جائزة اليابان في مجالي العلوم الطبية والعلوم الصيدلانية.
كرمت المؤسسة الأستاذ Hoskins والأستاذ Wallace بجائزة اليابان لهذا العام تقديرًا لمساهمتهما البارزة في إرساء أساس علمي لفهم الظواهر الجوية القاسية والتنبؤ بها، أما الأستاذ Evans فقد نال التكريم تقديرًا لجهوده في اكتشاف فئة مستقبلات الهرمونات النووية وتطبيق ذلك في تطوير الدواء.
طلبت المؤسسة من ما يقرب من 15500 عالم ومهندس مرموق من كل أنحاء العالم ترشيح باحثين عاملين في المجالات المستهدفة لجائزة اليابان لعام 2024. وعليه، تلقينا 130 ترشيحًا في مجالات الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية، و198 ترشيحًا في مجالي العلوم الطبية وعلوم الصيدلة، ووقع الاختيار على فائزي هذا العام من إجمالي 328 مرشحًا.
نبذة عن جائزة اليابان
كان الدافع وراء إطلاق جائزة اليابان في عام 1981 هو رغبة الحكومة اليابانية في إطلاق جائزة بارزة دوليًا من شأنها المساهمة في دفع عجلة التطور العلمي والتكنولوجي على مستوى العالم، وبدعم العديد من الجهات المتبرعة، حصلت Japan Prize Foundation على موافقة مكتب مجلس الوزراء في عام 1983.
تُمنح جائزة اليابان للعلماء والمهندسين من كل أنحاء العالم أصحاب الإنجازات المبتكرة والمؤثرة التي تساعد في تقدم مجالات عملهم وتسهم مساهمة كبيرة في تحقيق السلام والازدهار للبشرية جمعاء. أما المؤهلون للحصول على الجائزة، فهم الباحثون في كل مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويقع الاختيار على مجالين كل عام بالاستناد إلى الاتجاهات السائدة وما يمليه التطور العلمي والتكنولوجي. ومن حيث المبدأ، يحصل فرد واحد في كل مجال على الجائزة، والتي هي عبارة عن شهادة وميدالية وجائزة مالية. هذا، ويحضر الإمبراطور والإمبراطورة الحاليان حفل توزيع الجوائز كل عام، إضافةً إلى رؤساء الفروع الثلاثة للحكومة وغيرهم من المسؤولين المعنيين، وممثلين عن مختلف عناصر المجتمع الأخرى.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN23012024004146001356ID1107759551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.