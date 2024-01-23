THRIWE تطلق THRIWEPRIME: برنامج عضوية حصري يحقق نقلة نوعية في مجال المزايا المقدمة بالمملكة العربية السعودية

(MENAFN
- AETOSWire)
تفخر شركة Thriwe، الرائدة في مجال التعاملات بين المؤسسات والتي تعتمد على التكنولوجيا لتقديم المزايا بواسطة منصة، أن تعلن عن إطلاق ThriwePrime ، وهو برنامج العضوية الحصري المُصمم خصيصًا للمملكة العربية السعودية. وفي إطار توسعه في سوق المملكة، يتيح ThriwePrime الوصول إلى عدد لا يحصى من العلامات التجارية الرائدة والمميزة، من بينها "سبوتيفاي" وصيدليات النهدي و"أمازون" و"أوبر" و"مرسول" و"كريم"، والتي تشمل مختلف قطاعات السفر والترفيه والتسوق والخدمات الرقمية والرعاية الصحية، وذلك بأسعار مخفضة غير مسبوقة.
تتخصص Thriwe في توفير خدمات المزايا والولاء، ولديها خبرة عريقة تمتد إلى عِقد من الزمن، وهي تقدم حلولًا مبتكرة لجذب العملاء والتفاعل معهم واستبقائهم. اشتهرت Thriwe بخبرتها العريقة التي استمرت عقداً من الزمن، وقد أضافت خدمات جديدة إلى حافظتها لتشمل قطاعات متنوعة. ومع تأسيسها أكثر من 30000 شراكة وتعاون استراتيجي، تُقدم حالياً على إنشاء منصات متكاملة قائمة على التكنولوجيا وموجهة نحو المستخدم. تهدف هذه المنصات إلى توفير كوكبة من المزايا والخدمات ذات الصلة بنمط الحياة والصحة والطعام والمزايا والخدمات الرقمية والسفر، مسترشدة بجوهر ما تؤمن به والمتمثل في تحقيق تميّز منقطع النظير.
وفي هذا السياق، أعرب دروف فيرما، مؤسس شركة Thriwe ورئيسها التنفيذي ، عن حماسه بشأن مراسم إطلاق البرنامج الجديد، قائلًا: "يؤكد برنامج ThriwePrime التزامنا الذي يهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من خلال توفير تجربة عضوية حصرية تتجاوز نطاق المزايا التقليدية. نحن متحمسون لطرح مثل هذا البرنامج المبتكر في سوق المملكة العربية السعودية؛ ما يمنح مستخدمينا إمكانية الارتقاء بأسلوب حياتهم بسلاسة وتعزيز جودتها".
ومن جهته، أوضح ساشين شارما، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في Thriwe بالمملكة العربية السعودية : "يتزامن إطلاق برنامج ThriwePrime في السوق السعودية مع رؤية 2030، ويعكس ذلك تطور الخدمات الرقمية وتقديم قيمة لا مثيل لها لمستخدمينا. ويسهم النمو المطرد الذي تشهده سوق التجزئة القائمة على التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية في ترسيخ التزامنا بتلبية المتطلبات الحيوية لهذا القطاع المزدهر".
تقدم ThriwePrime ثلاث فئات مختلفة للعضوية، وهي الفضية والذهبية والبلاتينية، بأسعار تبدأ من 149 ريال سعودي. تتضمن عملية الاسترداد السلسة الخاصة بالمنصة زيارة موقع الويب الخاص بـThriwePrime، واختيار حزمة العضوية، وتوفير بيانات الاتصال، والدفع المخفض، وإطلاق مُعرّف عضوية فريد، وتحميل تطبيق Thriwe، والتسجيل باستخدام التفاصيل ذاتها للحصول على المزايا.
وبفضل السجل الحافل بالشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الشهيرة ووجودها في أكثر من 130 دولة حول العالم، أصبحت Thriwe شركة رائدة موثوقة في مجال المزايا المرتبطة بالتعاملات بين المؤسسات التجارية. وسعياً منها لجني إيرادات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من السوق السعودية على مدار الأشهر الـ36 المقبلة، ستبقى Thriwe ملتزمة بإحداث ثورة في منصات تقديم المزايا وتعزيز تجارب المستخدمين في مختلف القطاعات.
اكتشفوا مجموعة المزايا المتكاملة مع ThriwePrime من خلال زيارة موقع Thriwe الإلكتروني . واغتنموا هذه الفرصة الفريدة لإطلاق مُعرِّف عضويتكم والغوص في عالم من المزايا الاستثنائية وانطلقوا في رحلة مليئة بالمزايا والمكافآت المتميزة.
لمحة عن Thriwe :
تتخذ Thriwe، التي تأسست عام 2011 على يد دروف فيرما، أحد خريجي جامعة "إكس إل آر آي" XLRI، من الهند مقراً لها، وتتوزع مكاتبها الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، ولندن، وفلوريدا. تقدم الشركة مجموعة واسعة من حلول الولاء التي تعتمد على البيانات الغنية والتقنيات المتطورة. وتهدف Thriwe إلى إرضاء عملاء العلامة التجارية والموظفين وأصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال مكافآت ومزايا مصممة خصيصًا لهم، والتي تشمل الخصومات والاسترداد النقدي والعروض الحصرية من قبل العلامات التجارية الشريكة.
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