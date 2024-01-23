THRIWE تطلق THRIWEPRIME: برنامج عضوية حصري يحقق نقلة نوعية في مجال المزايا المقدمة بالمملكة العربية السعودية

تفخر شركة Thriwe، الرائدة في مجال التعاملات بين المؤسسات والتي تعتمد على التكنولوجيا لتقديم المزايا بواسطة منصة، أن تعلن عن إطلاق ThriwePrime ، وهو برنامج العضوية الحصري المُصمم خصيصًا للمملكة العربية السعودية. وفي إطار توسعه في سوق المملكة، يتيح ThriwePrime الوصول إلى عدد لا يحصى من العلامات التجارية الرائدة والمميزة، من بينها "سبوتيفاي" وصيدليات النهدي و"أمازون" و"أوبر" و"مرسول" و"كريم"، والتي تشمل مختلف قطاعات السفر والترفيه والتسوق والخدمات الرقمية والرعاية الصحية، وذلك بأسعار مخفضة غير مسبوقة.

تتخصص Thriwe في توفير خدمات المزايا والولاء، ولديها خبرة عريقة تمتد إلى عِقد من الزمن، وهي تقدم حلولًا مبتكرة لجذب العملاء والتفاعل معهم واستبقائهم. اشتهرت Thriwe بخبرتها العريقة التي استمرت عقداً من الزمن، وقد أضافت خدمات جديدة إلى حافظتها لتشمل قطاعات متنوعة. ومع تأسيسها أكثر من 30000 شراكة وتعاون استراتيجي، تُقدم حالياً على إنشاء منصات متكاملة قائمة على التكنولوجيا وموجهة نحو المستخدم. تهدف هذه المنصات إلى توفير كوكبة من المزايا والخدمات ذات الصلة بنمط الحياة والصحة والطعام والمزايا والخدمات الرقمية والسفر، مسترشدة بجوهر ما تؤمن به والمتمثل في تحقيق تميّز منقطع النظير.

وفي هذا السياق، أعرب دروف فيرما، مؤسس شركة Thriwe ورئيسها التنفيذي ، عن حماسه بشأن مراسم إطلاق البرنامج الجديد، قائلًا: "يؤكد برنامج ThriwePrime التزامنا الذي يهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من خلال توفير تجربة عضوية حصرية تتجاوز نطاق المزايا التقليدية. نحن متحمسون لطرح مثل هذا البرنامج المبتكر في سوق المملكة العربية السعودية؛ ما يمنح مستخدمينا إمكانية الارتقاء بأسلوب حياتهم بسلاسة وتعزيز جودتها".

ومن جهته، أوضح ساشين شارما، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في Thriwe بالمملكة العربية السعودية : "يتزامن إطلاق برنامج ThriwePrime في السوق السعودية مع رؤية 2030، ويعكس ذلك تطور الخدمات الرقمية وتقديم قيمة لا مثيل لها لمستخدمينا. ويسهم النمو المطرد الذي تشهده سوق التجزئة القائمة على التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية في ترسيخ التزامنا بتلبية المتطلبات الحيوية لهذا القطاع المزدهر".

تقدم ThriwePrime ثلاث فئات مختلفة للعضوية، وهي الفضية والذهبية والبلاتينية، بأسعار تبدأ من 149 ريال سعودي. تتضمن عملية الاسترداد السلسة الخاصة بالمنصة زيارة موقع الويب الخاص بـThriwePrime، واختيار حزمة العضوية، وتوفير بيانات الاتصال، والدفع المخفض، وإطلاق مُعرّف عضوية فريد، وتحميل تطبيق Thriwe، والتسجيل باستخدام التفاصيل ذاتها للحصول على المزايا.

وبفضل السجل الحافل بالشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الشهيرة ووجودها في أكثر من 130 دولة حول العالم، أصبحت Thriwe شركة رائدة موثوقة في مجال المزايا المرتبطة بالتعاملات بين المؤسسات التجارية. وسعياً منها لجني إيرادات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من السوق السعودية على مدار الأشهر الـ36 المقبلة، ستبقى Thriwe ملتزمة بإحداث ثورة في منصات تقديم المزايا وتعزيز تجارب المستخدمين في مختلف القطاعات.

اكتشفوا مجموعة المزايا المتكاملة مع ThriwePrime من خلال زيارة موقع Thriwe الإلكتروني . واغتنموا هذه الفرصة الفريدة لإطلاق مُعرِّف عضويتكم والغوص في عالم من المزايا الاستثنائية وانطلقوا في رحلة مليئة بالمزايا والمكافآت المتميزة.

لمحة عن Thriwe :

تتخذ Thriwe، التي تأسست عام 2011 على يد دروف فيرما، أحد خريجي جامعة "إكس إل آر آي" XLRI، من الهند مقراً لها، وتتوزع مكاتبها الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، ولندن، وفلوريدا. تقدم الشركة مجموعة واسعة من حلول الولاء التي تعتمد على البيانات الغنية والتقنيات المتطورة. وتهدف Thriwe إلى إرضاء عملاء العلامة التجارية والموظفين وأصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال مكافآت ومزايا مصممة خصيصًا لهم، والتي تشمل الخصومات والاسترداد النقدي والعروض الحصرية من قبل العلامات التجارية الشريكة.