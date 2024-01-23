5 أطعمة تخفف انسداد الأنف

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- Al Watan) الأناناس
واحد من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين سي، ولكن احذر من وجود السكر المضاف، في حال لجأت إلى تناول الأناناس المعلب؛ لأنه يسهم في تفاقم الحالة الالتهابية.
الثوم
الثوم مضاد للالتهابات والبكتيريا والفيروسات، مما يساعد على استهداف السبب الجذري لانسداد الأنف.
العسل
يعتبر علاجًا طبيعيًا شائعًا منذ آلاف السنين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات والفيروسات والبكتيريا، كما يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يخفف الاحتقان.
الزنجبيل
يمكن أن يساعد نقع الزنجبيل في الماء الساخن على تنظيف الجيوب الأنفية وتهدئة التهاب الحلق، حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الهيستامين.
الفلفل الحار
الدراسات أظهرت أن الكابسيسين ((المركب النشط في الفلفل الحار)) يوفر تخفيفًا سريعًا وفعالا لأعراض انسداد الأنف.
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