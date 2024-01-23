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5 أطعمة تخفف انسداد الأنف

1/23/2024 11:23:50 PM
(MENAFN- Al Watan) الأناناس
واحد من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين سي، ولكن احذر من وجود السكر المضاف، في حال لجأت إلى تناول الأناناس المعلب؛ لأنه يسهم في تفاقم الحالة الالتهابية.
الثوم
الثوم مضاد للالتهابات والبكتيريا والفيروسات، مما يساعد على استهداف السبب الجذري لانسداد الأنف.
العسل
يعتبر علاجًا طبيعيًا شائعًا منذ آلاف السنين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات والفيروسات والبكتيريا، كما يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يخفف الاحتقان.
الزنجبيل
يمكن أن يساعد نقع الزنجبيل في الماء الساخن على تنظيف الجيوب الأنفية وتهدئة التهاب الحلق، حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الهيستامين.
الفلفل الحار
الدراسات أظهرت أن الكابسيسين ((المركب النشط في الفلفل الحار)) يوفر تخفيفًا سريعًا وفعالا لأعراض انسداد الأنف.

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