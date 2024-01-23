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كن حكيمًا ويقظاً وأحذر مفاجأت الطريق

1/23/2024 11:23:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تكتظ شوارع جدة بالمركبات والسيارات بأنواعها المختلفة ، محدثة أزمة سير خانقة، لاسيما مع أوقات الذروة وفي الصباح الباكر، مع بدء خروج الموظفين إلى دواماتهم الرسمية، ومع ذهاب أو عودة الطلاب من وإلى مدارسهم ، وهو أمر معتاداً ألفه سكان جدة بشكل عام وسكان شرق الخط السريع بشكل خاص ،وكمرتادين لهذا الطريق ،على الأرجح لابد من أن يعترضنا سائقون متهورون، منهم من يشق الطريق شقاً بسيارته ، رغم زحمة السير ،معرضاً نفسه والآخرين للخطر بتجاوزاته،ومنهم من لا يبالي بمن حوله من مركبات السير ولا بأفراد المشاة الذين يقفون أو يمشون على أطراف الطريق ، هو في عجلة من امره ، همه الأول الوصول إلى مراده ومبتغاه، مهما كلف الأمر ،وإن كان ثمن ذلك أضراراً مادية ومعنوية ،ناتجة عن تهوره. وسائق آخر انشغل بهاتفه الجوال ، لم يلتزم بقواعد المرور فضلاً عن أن يكترث بما نصت عليه المخالفات المرورية من جزاءات.
قبل عدة أيام ،وفي مشوار صباحي بصحبة عائلتي الصغيرة، باغتتنا سيارة صغيرة الحجم ، ظهرت فجأة من مخرج على خط دائري دون إنذار مسبق ،أخذت تتمايل ذات اليمين وذات اليسار ، خارجة عن مسارها المفترض أن تكون فيه، توقفت هذه السيارة أمامي فجأة ثم إستأنف سائقها مواصلاً السير ، استطعت تفاديه بفضل من الله بعد جهد جهيد ،لم يتسن لي اللحاق به ،لكن هذه التصرفات المثيرة للريبة والقلق، تدل على أن شخصية هذا السائق غير طبيعية أو في حالة نفسية غير مستقرة. بعد أن هدأت الأمور وغابت السيارة عن الأنظار ،حمدت الله أن تمالكت نفسي والا لحد ما لا يحمد عقباه. هذا السلوكيات والتصرفات المفاجئة على الطريق يواجهها الكثير من سائقي المركبات في شوارعنا العامة بشكل شبه يومي ، ولولا لطف الله ويقظة كثير من السائقين وحنكتهم وحكمتهم ورباطة جأشهم، لكانت هناك عواقب كثيرة وخيمة نراها على قارعة الطرقات .

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