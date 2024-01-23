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سياحة الشتاء في عسير والإيواء السياحي

1/23/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ستبقى بحول الله شرايين التنمية ضلع شعار ،الصماء ،الجوة تنبض بالخير والنماء ، ومعها شبكات طرق عملاقة تقرب المسافات بين المدن والقرى ، وهذا ما جعل مواقع الإستقطاب الشتوي في تهامة عسير
مقصداً لآلاف الزوار الباحثين عن الأجواء الدافئة ، والسهول الفسيحة ، والشواطئ الحالمة، ومن الطبيعي إتساع حجم النشاطات التجارية والزراعية والعمرانية في تلك المحافظات والمراكز.
وأرى أن ظاهرة سياحة الشتاء في منطقة عسير، والإقبال الكبير الذي لاينقطع من سكان المرتفعات
على ساحل البحر الأحمر في الصيف والشتاءً تستحق دراسة جديدة ، من خلال رصد أعداد الزوار والسيارات ، وأسباب تنقلاتهم ، ومدة إقامتهم ، وأوقات الذروة ، ومتوسط النفقات في رحلاتهم ، والأماكن التي يفضلونها.
ومن الطبيعيي أن تكشف الدراسة مؤشرات ونتائج تساعد على التطوير بما يتماشى مع القفزات التنموية المتسارعة التي تشهدها المنطقة بتوجيهات ومتابعة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزبز أمير منطقة عسير ونائبه الأميرخالد بن سطام بن سعود.
ولعل الوقت قد حان أن يبادر مستثمرون بالتنسبق مع هيئة تطوير منطقة عسير تنفيذ مشروعات إيواء سياحي على أجمل شواطئ الحريضة ، القحمة ، البرك التي تفتقد حتى اليوم إلى وجود فنادق ، فلل ، شاليهات، منتجعات ، وأشهد أنه الإستثمار الناجح ، والمضمون بحول الله تعالى.
ولأمانة عسير من خلال البلديات جهوداً تُذكر فتُشكر في تهيئة وتطوير بعض الواجهات البحرية ، وتزويدها بجلسات ومسطحات خضراء وملاعب أطفال ومواقف سيارات وغيرها من الخدمات الأخرى ، لكن الناس يتطلعون إلى توفر الإيواء السياحي المناسب، الذي يمنحهم شعوراً بالسعادة اثناء عطلاتهم .
كما أنه يخفف الضعط الهائل على العقبات ويقلل من الحو ادث المرورية نتيجة عودة الزوار مساء كل يوم إلى منازلهم في أبها والمحافظات الأخرى.

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