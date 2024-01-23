Wednesday, 24 January 2024 09:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


40 وجبة تمرية لزوار مهرجان الأحساء

1/23/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) يوفر ركن الطبخ التفاعلي ((المباشر)) في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة، تحت شعار: ((ويا التمر أحلى 2024))، تجربة 40 وجبة ((تمرية)) لزوار المهرجان بالمجان، بواقع وجبة واحدة في كل يوم، وقائمة الوجبات متنوعة، ومختارة بعناية، التي تجذب متذوقي التمور، بينها وجبات تقليدية وشعبية وعالمية، وتسليط الضوء على مكونات الوجبات، وكافة تفاصيل طريقة إعدادها.
وصفات غذائية
أبان المشرف على الركن الشيف، السعودي فهد الشعيبي، أن الركن مجهز بتجهيزات المطبخ العالمي المتقدم، لتقديم عروض ((حية)) لإعداد الوجبة أمام الزوار، واستضافة طهاة من داخل وخارج السعودية، لتقديم وجبات غذائية، تحتوي على التمر بشكل أساسي، مع توزيع يوميًا 750 طبقًا مجانيًا لوجبات شعبية، التمر المكون أساسي فيها، طوال مدة المهرجان، وفي أيام الإجازات إلى 1500 طبق يوميًا، ومن المتوقع إعداد 40 وجبة ((تمرية)) طوال فترة المهرجان، ومن بينها التي يعتزم الركن تنفيذها، بواقع وجبة واحدة في اليوم: الممروس، والعصيد، والساقو، وباستا بصوص التمر، والقرع، وشعيرية، وسلطة بصوص الدبس، وقطع التمر، وحلى بالخبز الأحمر الحساوي، وهناك ابتكارات لطبخات ((تمرية)) في المهرجان.
حزمة فعاليات
أضاف أن الركن، يقدم حزمة من الفعاليات المرتبطة بالتمور للأطفال، وطريقة إعداد الوجبات المكونة من التمور، وتوزيع الهدايا على الأطفال، ووضع المهرجان ضمن مستهدفاته التنفيذية والتطويرية، الاستفادة من مكامن قوة الأحساء؛ والتي تستمد أهميتها البالغة من إستراتيجية موقعها، بوصفها البوابة الشرقية للمملكة مع 3 دول خليجية ((قطر، الإمارات، عُمان)).

MENAFN23012024000089011017ID1107759506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث