40 وجبة تمرية لزوار مهرجان الأحساء

(MENAFN
- Al Watan) يوفر ركن الطبخ التفاعلي ((المباشر)) في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة، تحت شعار: ((ويا التمر أحلى 2024))، تجربة 40 وجبة ((تمرية)) لزوار المهرجان بالمجان، بواقع وجبة واحدة في كل يوم، وقائمة الوجبات متنوعة، ومختارة بعناية، التي تجذب متذوقي التمور، بينها وجبات تقليدية وشعبية وعالمية، وتسليط الضوء على مكونات الوجبات، وكافة تفاصيل طريقة إعدادها.
وصفات غذائية
أبان المشرف على الركن الشيف، السعودي فهد الشعيبي، أن الركن مجهز بتجهيزات المطبخ العالمي المتقدم، لتقديم عروض ((حية)) لإعداد الوجبة أمام الزوار، واستضافة طهاة من داخل وخارج السعودية، لتقديم وجبات غذائية، تحتوي على التمر بشكل أساسي، مع توزيع يوميًا 750 طبقًا مجانيًا لوجبات شعبية، التمر المكون أساسي فيها، طوال مدة المهرجان، وفي أيام الإجازات إلى 1500 طبق يوميًا، ومن المتوقع إعداد 40 وجبة ((تمرية)) طوال فترة المهرجان، ومن بينها التي يعتزم الركن تنفيذها، بواقع وجبة واحدة في اليوم: الممروس، والعصيد، والساقو، وباستا بصوص التمر، والقرع، وشعيرية، وسلطة بصوص الدبس، وقطع التمر، وحلى بالخبز الأحمر الحساوي، وهناك ابتكارات لطبخات ((تمرية)) في المهرجان.
حزمة فعاليات
أضاف أن الركن، يقدم حزمة من الفعاليات المرتبطة بالتمور للأطفال، وطريقة إعداد الوجبات المكونة من التمور، وتوزيع الهدايا على الأطفال، ووضع المهرجان ضمن مستهدفاته التنفيذية والتطويرية، الاستفادة من مكامن قوة الأحساء؛ والتي تستمد أهميتها البالغة من إستراتيجية موقعها، بوصفها البوابة الشرقية للمملكة مع 3 دول خليجية ((قطر، الإمارات، عُمان)).
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