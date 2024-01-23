30 ألف قضية إنفاق ماض للزوجات

(MENAFN
- Al Watan) سجل عدد قضايا النفقة الماضية لدى محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة 30.400 قضية، حيث تصدرت مكة المكرمة القضايا الواردة للمحاكم بواقع 9609 قضية، تلتها الرياض بـ7055 قضية، والمنطقة الشرقية بعدد 5518 قضية، جاء ذلك حسب التقارير التفاعلية لوزارة العدل خلال 2023.
النفقة الماضية
أوضح المحامي محمد خالد، أن النفقة الماضية هي تختلف عن المستقبلية، حيث تعني أنها حق لمن قام بالإنفاق خلال مدة ماضية على الزوجة والأبناء، أو تكون الزوجة هي التي قامت بالإنفاق على أبنائها فترة غياب الأب عنهم، أو قيام والد الزوجة بالإنفاق عليها وأبنائها خلال فترة غياب الزوج، وهنا يحق لمن قام بالإنفاق برفع قضية نفقة ماضية لدى محاكم الأحوال الشخصية للمطالبة برد المال الذي قام بإنفاقه خلال فترة غياب الزوج، ولا يجوز شرعا المطالبة بالنفقة الماضية إلا المنفق. وهناك حالات تقوم الزوجة بأخذ المال من والدها وتنفق على أبنائها، هنا يحق للزوجة رفع قضية نفقة ماضية على الزوج.
المدة المحددة
وأشار إلى أن نظام الأحوال الشخصية أكد على أن دعوى النفقة الماضية للزوجة لن تقبل في المحاكم إذا كانت بعد سنتين من تاريخ إقامه الدعوى، أي يجب على الزوجة ألا تتأخر في المطالبة بنفقتها بما يزيد عن سنتين، وذلك إذا زاد عن هذه المادة فالمحكمة لا تحكم بها.
شروط النفقة الماضية
أكد أن هناك شروطا للنفقة الماضية لابد أن تتوفر وهي عدم زيادة المدة المطالب بها النفقة عن سنتين، يجب وجود نية برجوع المنفق إلى الزوج أو الأب والمطالبة بما أنفقه، أي أنفق بنية أنه دين يسترده، لابد على المنفق تقديم ما يثبت أن الزوج لم يقم بالنفقة، أما شهود أو اعتراف الزوج بذلك أو وجود رسائل ومحادثات عبر الجوال، تثبت مطالبة الزوجة الزوج بالإنفاق، ولابد من تقديم أيضا إثبات أن المنفق كان يقوم بذلك، يجب أن يكون المنفق خلال المدة الماضية هو من يطالب بها فقط، وهو من يرفع
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