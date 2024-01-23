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30 ألف قضية إنفاق ماض للزوجات

1/23/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل عدد قضايا النفقة الماضية لدى محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة 30.400 قضية، حيث تصدرت مكة المكرمة القضايا الواردة للمحاكم بواقع 9609 قضية، تلتها الرياض بـ7055 قضية، والمنطقة الشرقية بعدد 5518 قضية، جاء ذلك حسب التقارير التفاعلية لوزارة العدل خلال 2023.
النفقة الماضية
أوضح المحامي محمد خالد، أن النفقة الماضية هي تختلف عن المستقبلية، حيث تعني أنها حق لمن قام بالإنفاق خلال مدة ماضية على الزوجة والأبناء، أو تكون الزوجة هي التي قامت بالإنفاق على أبنائها فترة غياب الأب عنهم، أو قيام والد الزوجة بالإنفاق عليها وأبنائها خلال فترة غياب الزوج، وهنا يحق لمن قام بالإنفاق برفع قضية نفقة ماضية لدى محاكم الأحوال الشخصية للمطالبة برد المال الذي قام بإنفاقه خلال فترة غياب الزوج، ولا يجوز شرعا المطالبة بالنفقة الماضية إلا المنفق. وهناك حالات تقوم الزوجة بأخذ المال من والدها وتنفق على أبنائها، هنا يحق للزوجة رفع قضية نفقة ماضية على الزوج.
المدة المحددة
وأشار إلى أن نظام الأحوال الشخصية أكد على أن دعوى النفقة الماضية للزوجة لن تقبل في المحاكم إذا كانت بعد سنتين من تاريخ إقامه الدعوى، أي يجب على الزوجة ألا تتأخر في المطالبة بنفقتها بما يزيد عن سنتين، وذلك إذا زاد عن هذه المادة فالمحكمة لا تحكم بها.
شروط النفقة الماضية
أكد أن هناك شروطا للنفقة الماضية لابد أن تتوفر وهي عدم زيادة المدة المطالب بها النفقة عن سنتين، يجب وجود نية برجوع المنفق إلى الزوج أو الأب والمطالبة بما أنفقه، أي أنفق بنية أنه دين يسترده، لابد على المنفق تقديم ما يثبت أن الزوج لم يقم بالنفقة، أما شهود أو اعتراف الزوج بذلك أو وجود رسائل ومحادثات عبر الجوال، تثبت مطالبة الزوجة الزوج بالإنفاق، ولابد من تقديم أيضا إثبات أن المنفق كان يقوم بذلك، يجب أن يكون المنفق خلال المدة الماضية هو من يطالب بها فقط، وهو من يرفع

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