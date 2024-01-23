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الترافع في 500 قضية للأرامل سنويا بالأحساء

1/23/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس مجلس إدارة جمعية ((معين)) القانونية لخدمة الأرامل والأيتام في الأحساء عبدالعزيز السلطان، استعداد الجمعية ضمن خطتها الإستراتيجية، لتبني الترافع في 500 قضية للأرامل والأيتام سنويًا في الأحساء، وهناك خطة للتوسع تدريجيًا في محافظات المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن إجمالي القضايا التي تسلمتها الجمعية منذ تأسيسها قبل بضعة أشهر نحو 13 قضية، وتابعها نحو 20 محاميًا في الجمعية.
البحث الميداني
أشار السلطان، الذي كان يتحدث على هامش، اللقاء التعريفي الأول بممثلي الجمعيات الأهلية في الأحساء، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية مساعد السعيد، إلى أن جمعية ((معين))، هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وأطلقت أخيرًا، مبادرة بعنوان: ((البحث الميداني))، بهدف التعريف برسالة ورؤية وأهداف الجمعية، والبحث للوصول إلى المستفيدات ((الأرامل)) والمستفيدين ((الأيتام)) للترافع عنهم في القضايا بـ((المجان))، ومن أهداف الجمعية، زيارة المحاكم الشرعية، والنيابة العامة، والسجون، والجمعيات، والجهات الأخرى ذات العلاقة بقضايا الأرامل والأيتام لبحث أوجه التعاون معها.
التوسع بالتدرج
أضاف أن الجمعية في خططها المستقبلية تنوي التوسع بالتدرج في أعداد المحامين للتعاون والعمل مع الجمعية، وذلك تبعًا لأعداد القضايا المستلمة، إذ يتجاوز إجمالي المحامين في الأحساء الـ200 محاميًا، لافتًا إلى أن كافة خدمات الجمعية ((مجانية))، وأن الجمعية أتاحت عدة وسائل للتواصل معها حضوريًا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية على الشبكة العنكبوتية، معلنًا إطلاق 3 مبادرات، يتم العمل عليها، وهي: الخدمات القانونية (الترافع الشرعي لدى المحاكم المختصة)، التوعية القانونية، الدراسات والاستشارات القانونية، وهناك 5 مبادرات أخرى مستقبلية، وهي: التعقيب عن الأرامل والكبيرات في السن والمقعدات في القضايا، المصالحة، توعية قانونية لطلاب المدارس، تطوير مقدمي الخدمات القانونية والمساعدة في إجراء البحوث والدراسات لهم، والحماية الأسرية، نافيًا أن تكون جمعية ((معين)) منافسًا لمكاتب المحامين والاستشارات القانونية.
الأحوال الشخصية والجزائية والإرث
أكد السلطان، أن الجمعية، تمد يد العون قانونيًا لكل يتيم أو أرملة أو مسكين أو ضعيف الحال ممن له الحق في مسألة قانونية، بدون مقابل، بعد التأكد من استحقاقهم لقضاياهم، وكذلك توعية المجتمع من خلال إعداد المحاضرات التوعوية لتأصيل الثقافة القانونية لديهم، ولدى الجمعية محامون متخصصون في كافة قضايا الأحوال الشخصية والجزائية والإرث، وتركز الجمعية في خطتها الإستراتيجية خلال أربعة الأعوام المقبلة على التطوير الإداري، والتطوير الفني، والنهوض بالقدرات الإعلامية والتسويقية والارتقاء بالقدرات المالية، والنمو والتوسع، مشددًا على التزام الجمعية بقواعد وإجراءات ومعايير الحوكمة من خلال معايير: الامتثال والالتزام، والشفافية والإفصاح، والسلامة المالية.

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