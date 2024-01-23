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أكثر من 250 قائدا وأكاديميا في منتدى قادة الأعمال بالرياض

1/23/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف تستضيف العاصمة، منتدى قادة الأعمال في 30 و31 يناير الجاري تحت شعار "العقول الرائدة لمستقبل مشرق" بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم للحديث عن التحديات الملحة التي تواجه المنطقة.
ويناقش المنتدى من خلال جلسات رئيسية وورش عمل متخصصة مواضيع مختلفة يتقدمها دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية السعودية 2030، والتنمية والاستدامة، و التوطين والأمن الصحي والغذائي والتنوع الاقتصادي وفرص الاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية تسخير القوة الناعمة في تشكيل الاقتصاد وتعزيز الصورة العالمية للمنطقة، والتعمق في الاستراتيجيات التي تطبقها دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدام هذه الأداة المؤثرة بشكل فعال.
ويتحدث في المنتدى الذي ينظمه نادي جامعة هارفارد للأعمال بمجلس دول التعاون الخليجي ليكون منصة لتعزيز مشهد الأعمال والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 250 قائدًا من القطاعين العام والخاص، وأكاديميين من كلية هارفارد لإدارة الأعمال.
وقدم رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي صالح لوتاه شكره لأمين منطقة الرياض على رعايته للحدث، قائلا :“لا يقتصر هدف المنتدى على إطلاق مبادرات والشراكات المؤثرة فحسب، بل يسعى إلى تعزيز الرؤى المتخصصة من خلال ما يقدمه المتحدثون في المنتدى من القادة والخبراء للحديث عن الممارسات والتجارب المحلية والدولية من أجل خلق الاستراتيجيات المستقبلية وتعزيز العمل التنموى بما يضمن الإسهام في إحداث تأثير ملموس ودائم ويمهد الطريق للمنطقة نحو الريادة العالمية".
وأضاف: "يسلط المنتدى الضوء على القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي والتحول والاستدامة. على مدار اليومين، وسيشمل المنتدى على كلمات رئيسية وحلقات نقاش حصرية ومحادثات تفاعلية تناقش القيادة والحوكمة والرعاية الصحية والمواهب الوطنية والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والاستدامة؛ وذلك من خلال نخبة من القادة والخبراء والرؤساء التنفيذيون ورجال الأعمال بما نؤمل أن يكون فرصة ثمينة لتبادل الآراء والمعارف وتطوير الرؤى المستقبلية للمنطقة".
ومن المحاور الرئيسية للنقاش بناء استراتيجيات لبناء القدرات الوطنية في المنطقة من خلال مبادرات تنمية المهارات والتوطين.
وفي الوقت نفسه، ستكون هناك نقاشات معمقة حول الاستراتيجيات الأكثر فعالية لضمان مستقبل مستدام ومرن يرتكز على الحلول المبتكرة. وتشمل المواضيع الأخرى التخطيط الناجح للشركات العائلية فيما يتعلق بموضوع الخلافة والدور المحوري لحوكمة الشركات في الحفاظ على استدامة واستمرارية هذه الكيانات الاقتصادية الهامة.

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