مليون موظف يعملون في بيئات عمل خطيرة

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- Al Watan) شكل الإناث النسبة الأعلى في التعرض بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة في بيئات العمل، حيث بلغت نسبة من يتعرضن منهن لبيئات عمل غير صحية بالمملكة 9.3%، بمقابل 6.1% للذكور، وبنسبة إجمالية بلغت 7.1%، وأظهرت قراءة ((الوطن)) لعدد من البيانات المتعلقة بسوق العمل بأن إجمالي من يتعرض لبيئات عمل خطيرة بالمملكة يصل لحوالي 1.060.686 بينهم 781.982 من الذكور، و278.886 من الإناث ألا أن عدد الإناث العاملات في هذه البيئات مقابل مجموع الإناث العاملات يعتبر أعلى من نسبة العاملين من الذكور.
وأظهرت البيانات أن النسبة الأعلى لمن يتعرضوا لبيئات عمل خطيرة من العاملين كانت من نصيب العاملين بمنطقة تبوك، والتي بلغت فيها النسبة 11.4% من العاملين بينهم 10.6% ذكور و12.8% إناث. الأعلى بنسبة الإناث
وسجل أغلب المناطق ارتفاعا بنسبة الإناث في بيئات العمل الخطيرة على الذكور، ففي منطقة الجوف بلغت نسبة الإناث 12.2% والذكور 10%، وفي القصيم بلغت نسبة الإناث 10.3% والذكور 9.2%، أما في الحدود الشمالية فبلغت نسبة الإناث 13.9% والذكور 6%، ومثلها مكة التي تباينت فيها النسبة بين الذكور والإناث بشكل كبير، وبلغت نسبة الإناث 13.2% والذكور 5.9%، ومثلهم حائل التي بلغت فيها نسبة الإناث 13.6% والذكور 2.5%، وجازان التي بلغت نسبة الإناث 10.2% والذكور 3.7%، والرياض بلغت 8.3% للإناث و4.6% للذكور، في حين كانت النسبة متقاربة في الباحة وبنسبة 5.8% للإناث و5% للذكور. الأعلى بنسبة الذكور
وسجلت مناطق أخرى زيادة في نسبة الذكور العاملين في بيئات عمل خطيرة على نسبة الإناث كالمدينة المنورة التي بلغت نسبة الإناث فيها 6.5%، والذكور 9.4%، والمنطقة الشرقية بلغت نسبة الإناث 6.3% والذكور 7.5%، وفي عسير بلغت نسبة الإناث 4.3% والذكور 4.9% وتعد ضمن أقل المناطق بنسب تعرض الموظفين لبيئات عمل خطيرة، ومثلها نجران التي بلغت نسبة الإناث فيها 2.3%، وهي أقل نسبة على الإطلاق والذكور 5%، حيث تعتبر أقل منطقة ببيئات العمل الخطيرة، وبنسبة 4.1% بإجمالي العاملين المعرضين لبيئات عمل خطيرة. نسبة العاملين الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة:
تبوك= 11.4%
ذكور= 10.6%
إناث= 12.8%
الجوف= 10.7%
ذكور= 10.0%
إناث= 12.2%
القصيم= 9.6%
ذكور= 9.2%
إناث= 10.3%
الحدود الشمالية= 8.5%
ذكور= 6.0%
إناث= 13.9%
المدينة المنورة= 8.4%
ذكور= 9.4%
إناث= 6.5%
مكة المكرمة= 8.2%
ذكور= 5.9%
إناث= 13.2%
المنطقة الشرقية= 7.1%
ذكور= 7.5%
إناث= 6.3%
حائل= 5.9%
ذكور= 2.5%
إناث= 13.6%
جازان= 5.9%
ذكور= 3.7%
إناث= 10.2%
الرياض= 5.8%
ذكور= 4.6%
إناث= 8.3%
الباحة= 5.2%
ذكور= 5.0%
إناث= 5.8%
عسير= 4.8%
ذكور= 4.9%
إناث= 4.3%
نجران= 4.1%
ذكور= 5.0%
إناث= 2.3%
الإجمالي= 7.1%
ذكور= 6.1%
إناث= 9.3%
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