Wednesday, 24 January 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مليون موظف يعملون في بيئات عمل خطيرة

1/23/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) شكل الإناث النسبة الأعلى في التعرض بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة في بيئات العمل، حيث بلغت نسبة من يتعرضن منهن لبيئات عمل غير صحية بالمملكة 9.3%، بمقابل 6.1% للذكور، وبنسبة إجمالية بلغت 7.1%، وأظهرت قراءة ((الوطن)) لعدد من البيانات المتعلقة بسوق العمل بأن إجمالي من يتعرض لبيئات عمل خطيرة بالمملكة يصل لحوالي 1.060.686 بينهم 781.982 من الذكور، و278.886 من الإناث ألا أن عدد الإناث العاملات في هذه البيئات مقابل مجموع الإناث العاملات يعتبر أعلى من نسبة العاملين من الذكور.
وأظهرت البيانات أن النسبة الأعلى لمن يتعرضوا لبيئات عمل خطيرة من العاملين كانت من نصيب العاملين بمنطقة تبوك، والتي بلغت فيها النسبة 11.4% من العاملين بينهم 10.6% ذكور و12.8% إناث.
الأعلى بنسبة الإناث
وسجل أغلب المناطق ارتفاعا بنسبة الإناث في بيئات العمل الخطيرة على الذكور، ففي منطقة الجوف بلغت نسبة الإناث 12.2% والذكور 10%، وفي القصيم بلغت نسبة الإناث 10.3% والذكور 9.2%، أما في الحدود الشمالية فبلغت نسبة الإناث 13.9% والذكور 6%، ومثلها مكة التي تباينت فيها النسبة بين الذكور والإناث بشكل كبير، وبلغت نسبة الإناث 13.2% والذكور 5.9%، ومثلهم حائل التي بلغت فيها نسبة الإناث 13.6% والذكور 2.5%، وجازان التي بلغت نسبة الإناث 10.2% والذكور 3.7%، والرياض بلغت 8.3% للإناث و4.6% للذكور، في حين كانت النسبة متقاربة في الباحة وبنسبة 5.8% للإناث و5% للذكور.
الأعلى بنسبة الذكور
وسجلت مناطق أخرى زيادة في نسبة الذكور العاملين في بيئات عمل خطيرة على نسبة الإناث كالمدينة المنورة التي بلغت نسبة الإناث فيها 6.5%، والذكور 9.4%، والمنطقة الشرقية بلغت نسبة الإناث 6.3% والذكور 7.5%، وفي عسير بلغت نسبة الإناث 4.3% والذكور 4.9% وتعد ضمن أقل المناطق بنسب تعرض الموظفين لبيئات عمل خطيرة، ومثلها نجران التي بلغت نسبة الإناث فيها 2.3%، وهي أقل نسبة على الإطلاق والذكور 5%، حيث تعتبر أقل منطقة ببيئات العمل الخطيرة، وبنسبة 4.1% بإجمالي العاملين المعرضين لبيئات عمل خطيرة.
نسبة العاملين الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة:
تبوك= 11.4%
ذكور= 10.6%
إناث= 12.8%
الجوف= 10.7%
ذكور= 10.0%
إناث= 12.2%
القصيم= 9.6%
ذكور= 9.2%
إناث= 10.3%
الحدود الشمالية= 8.5%
ذكور= 6.0%
إناث= 13.9%
المدينة المنورة= 8.4%
ذكور= 9.4%
إناث= 6.5%
مكة المكرمة= 8.2%
ذكور= 5.9%
إناث= 13.2%
المنطقة الشرقية= 7.1%
ذكور= 7.5%
إناث= 6.3%
حائل= 5.9%
ذكور= 2.5%
إناث= 13.6%
جازان= 5.9%
ذكور= 3.7%
إناث= 10.2%
الرياض= 5.8%
ذكور= 4.6%
إناث= 8.3%
الباحة= 5.2%
ذكور= 5.0%
إناث= 5.8%
عسير= 4.8%
ذكور= 4.9%
إناث= 4.3%
نجران= 4.1%
ذكور= 5.0%
إناث= 2.3%
الإجمالي= 7.1%
ذكور= 6.1%
إناث= 9.3%

MENAFN23012024000089011017ID1107759502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث