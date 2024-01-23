استمرار صعود أسعار الذهب

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.64 دولارا للأونصة كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2031.90 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وقال مسؤولون بالمركزي الأمريكي، الأسبوع الماضي، إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.
ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها، الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها، الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة، الجمعة. ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.1% إلى 902.36 دولار.
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