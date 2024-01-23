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استمرار صعود أسعار الذهب

1/23/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.64 دولارا للأونصة كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2031.90 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وقال مسؤولون بالمركزي الأمريكي، الأسبوع الماضي، إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.
ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها، الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها، الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة، الجمعة. ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.1% إلى 902.36 دولار.

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