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وحدة الوجود في فيلم حرب النجوم

1/23/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدثنا في مقالات سابقة عن عقيدة وحدة الوجود، وعن مدى تأثيرها العميق جدًا في الفكر الغربي، لدرجة أننا نستطيع القول إن تأثيرها في شعوب القارة الأوروبية قد يعادل تأثير الديانة المسيحية. ويمكن اختزال الصراعات التاريخية بين الفلاسفة ورجال الكنيسة في دائرة النزاع بين عقيدتين تؤمن إحداها، وهي عقيدة وحدة الوجود، بأن الكون هو الله، والله هو الكون، بمعنى آخر: الله ليس منفصلًا عن الكون بل موجود فيه. وحسب هذه العقيدة فإن الله يسكن كل شيء. وهذا ما يتعارض مع العقيدة المسيحية التي تؤمن أن الكون ليس أبديًا بل خلقه الله من العدم والله خالق كل شيء ومنفصل عنه.
ففي فيلم حرب النجوم (Star Wars) أحد أشهر الأعمال السينمائية في الثقافة الغربية، التي امتد تأثيرها وانتشارها ليس على مستوى أفلام السينما وحسب، بل تجاوزه لمجال كتابة القصص والروايات وإنتاج الأفلام الكرتونية والقصص المسلية للأطفال وصناعة ألعاب الفيديو. فلا يكاد يخلو مجال من مجالات التسلية والترفيه في الثقافة الغربية من تأثير سلسلة أفلام حرب النجوم.
لا يمكن اقتصار سلسلة ((حرب النجوم)) في حيز التسلية والخيال العلمي، فهناك جوانب روحانية ودينية يتضمنها الفيلم، فقد استعار المخرج جورج لوكاس موضوعات دينية وأساطير يونانية يمكن تمييزها بشكل مباشر ذات ارتباط وثيق بعقيدة وحدة الوجود. نلاحظ في أحداث الفيلم تسليط الضوء على فكرة (القوة) وهو مجال طاقة يتكون بواسطة جميع الكائنات الحية ويحيط بنا ويخترقنا جميعًا، بل ويربط كامل المجرة بعضها ببعض، يستخدمها فرسان الجيداي في الفيلم لتنفيذ أعمال خارقة للطبيعة.
القوة (The Force) المشار لها في الفيلم ليست قوة ذاتية، إنها طاقة تتدفق عبر الأشياء مرتبطة بكل الكائنات الحية ما يعني أن الحياة كلها تحوي شرارة إلهية لأن الكل يتكون في الأساس من جوهر وكيان واحد مترابط. وهذا هو لب أفكار وحدة الوجود. قد يعتبرها بعض القراء مسألة عادية لا تستدعي الاهتمام. فمع أن الفيلم يقدم موضوعًا تثقيفيًا وتعليميًا يكشف لنا عن نسق الأفكار المهيمنة في الثقافة الغربية ولكن الاستجابات تجاه العمل الفني ليست متساوية وبالتالي لا يمكن التعامل مع كل الأفلام باعتبارها صديقة للعائلة أو أنها مجرد تسلية غير ضارة، فبعض الأعمال السينمائية تتضمن رسائل دينية لها أتباع متعصبون.
فكرة وحدة الوجود ليست فكرة عابرة أو هامشية، فهي الفكرة المحورية للفلسفة، ومن أجل الدفاع عنها أقام الفلاسفة صرح فلسفتهم ونافحوا عنها وتعرضوا للاضطهاد والنفي وتلقوا التهم بالهرطقة والزندقة. وكما ذكرنا في مقالات سابقة بأن تراث الحضارة الإسلامية قد تعرض لموجات الفلسفة وعقيدتها الرئيسة -وحدة الوجود- ولم تكن مبادئ الدين الإسلامي بمأمن من هجمات أتباعها المتعصبين، لذلك نجد أن فكرة (قدم العالم) قد أخذت حيزًا كبيرًا من الاهتمام والدراسة، وأشغلت الفقهاء في محاولة لدحضها والكشف عن تهافتها. فالكون كما وجدناه في فيلم حرب النجوم يتصف بأنه إلهي وبما أن الكون إلهي فإنه أبدي وأزلي وقديم، وبالتالي فهو غير مخلوق من العدم. هذه الفكرة أثارت القلق والخوف لدى الفقهاء العرب وجعلتهم يرفضون الفلسفة ومنطقها ومناهجها باعتبارها النتاج الفكري الضخم للدفاع عن فكرة وحدة الوجود.
انحسر تأثير عقيدة وحدة الوجود في المجتمعات العربية مع تعاقب الأجيال والقرون، فتأثيرها يبدو ضئيلًا في النسق الفكري العام ولكنها في الثقافة الغربية استمرت في فرض وجودها حتى يمكن القول بأنها تملك تأثيرًا موازيًا للديانة المسيحية في القارة الأوروبية. والصراعات الفكرية القديمة بين الفلاسفة ورجال الكنيسة كان لعقيدة وحدة الوجود دور مهم في إثارتها وتوسيع نطاقها. وصل الحال لتعرض اتباع عقيدة وحدة الوجود لمحاكم التفتيش، فقد أعدمت محكمة التفتيش الرومانية الكاثوليكية جوردانو برونو لإعلانه وجهات نظر مؤيدة لفكرة وحدة الوجود وقررت قيادة الطائفة اليهودية في أمستردام طرد الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا لتهم مماثلة.
حققت أفلام حرب النجوم تأثيرًا ملحوظًا في ملايين الأشخاص حول العالم بفضل مؤثراتها المذهلة وشخصياتها النموذجية وقصصها الملحمية، فضلًا عن نجاحها على مستوى صناعة الأفلام وتحقيق العوائد التجارية ولكن نظرتنا للعمل الفني يجب أن تراعي مسألة تكامل المحتوى، وهنا نقصد المضامين الدينية ذات الأثر العميق، والمسألة الأهم بالنسبة لنا: كيف نتعرف على ثقافات الشعوب ونسق الأفكار المحدد لثقافتها من خلال الأعمال السينمائية والفنية.

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