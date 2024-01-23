Wednesday, 24 January 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر ضميرك بظرف واحد

1/23/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تقل إن ضميرك لا يمكن شراؤه، أنت فقط لم تعجبك العروض الحالية، ولكن إذا لم تحصل حتى الآن على السعر الذي يرضيك؛ اقرأ التالي بهدوء ودون أحكام مسبقة لو تكرمت:
عرض السعر الذي سيعجبك سيكون لسبب واحد، ليس لأنه أعلى من العروض السابقة؛ إنما بسبب ((ظروفك)) في وقتها، عروضنا ليست ثابتة والأسعار تتذبذب، لا أحد يبيع سهماً يرتفع يوما بعد يوم، بالضبط كما تتوالى نجاحاتك، ممارسة مالية لتبسيط الفكرة فقط: كبار المساهمين سيحاولون شراء سهمك بمقابل، على أن تكون جزءاً من محفظتهم وأنت لست في حاجة حالية، هل ستبيع؟ بالطبع لا، لكن عند وجود أي ظرف يهز استقرارك المالي أو أي جانب آخر، ستبيع بأول عرض سعر تحصل عليه، لأن قيمة العرض ستكون مرضية طالما أنها منقذة لوضعك الحالي، فما بالك لو كان كبار المساهمين -الذي يتحكمون في السوق- هم من كانوا سبب في هذه الظروف؟، ستبيع يا سيدي وأنت راضٍ أيضا، فلا تصل لمرحلة ((البيع بغرض التخارج))، إنما اطرح منافسة أمام المهتمين لمن يقدم سعرا أعلى.
طريقة إسقاطك المثال على نفسك وضميرك تعتمد على زاويتك وما يملأ عقلك، فلا تحملني نتيجة ما تراكم به، ولكن أريدك أن تسترجع كل قرار كسرته أو غيرته لأن ظروفك تغيرت، أو كما يقول الجبناء حتى يهربوا من المواجهة: ((ظروف الحياة تغيرت))!، جزء كبير من قراراتنا تكون نابعة من مبادئ أو معايير نؤمن أنها الأصح بين كل مختلف آخر، ندافع عنها، ونتخلى عن أي مغريات تقايضنا عليها، ونتغنى أننا حتى الآن محافظون!، الفكرة من شدة معارضتها للمنطق والواقع مضحكة ومخيفة أيضا، وما زال الجميع يحاول نهجها والمحافظة عليها حتى ((يُهزَم)) أي ظرف أو عدة ظروف، ولا أحد شجاع يناقش؟
أخيرا اطرح منافسة للمَحَافظ الاستثمارية وسهمك منتعش، ولا تقبل الانضمام لأكبر محفظة عدداً، إنما انضم للأغلى قيمة، لأن أفواج القطيع دائماً سيعاملونك كـ ( تابع)، أما مجموعة الكبار سيرونك ((حليفا)) يستحق الدعم لتبادل المصالح.

MENAFN23012024000089011017ID1107759499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث