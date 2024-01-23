Wednesday, 24 January 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


‫الحقوق في السعودية تجربة رائدة من التطوير والإصلاح

1/23/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بمنتهى الشفافية والوضوح قدم الوفد السعودي، الاثنين الماضي، تقريره خلال الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي سرد باستفاضة تامة مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة من نوفمبر 2018 وحتى أكتوبر 2023، وسلط الضوء على التغيرات الإيجابية العديدة التي حدثت في هذه السنوات الخمس، بما يمثل طفرة تشريعية متكاملة كان لا بد منها لاستيفاء متطلبات انضمام المملكة لعديد من المواثيق والعهود الدولية.
التقرير الذي قدمته رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري جاء وافيا واتسم بالمهنية والشمولية الكاملة، حيث أجاب على كافة الاستفسارات وأوضح حجم الجهود المتعاظمة التي بذلتها المملكة لترقية هذه الحقوق والإجراءت العديدة التي اتخذتها لترسيخها وجعلها جزءا من ثقافة المجتمع. وأوضح حجم الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، والإصرار على المضي في ذات الطريق لاستكمال إنجاز بقية الأهداف.
فالمملكة تولي قضية حقوق الإنسان أهمية بالغة، وربطت بينها وبين التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وهو ما أكسبها زخما متزايدا نتيجة للدعم غير المحدود الذي تحظى به من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذان أوليا اهتماما كبيرا لتطوير وإرساء وحماية هذه الحقوق، وهو ما منح المملكة مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية، وحصلت بموجبها على إشادة وتقدير الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
وجاء التقرير متكاملا واحتوى على جميع المعلومات الضرورية التي تعكس حالة حقوق الإنسان في المملكة وأوضح أن المملكة عازمة على المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار رؤية 2030 ويؤكد ذلك ما تحقق من إصلاحات وتطورات تاريخية خلال هذه الفترة الوجيزة، منطلقة في ذلك من مبادئها وقيمها الراسخة وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان على كل اعتبار.
وقد أوضح التقرير بصورة متكاملة الطفرة التشريعية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر لاستكمال منظومة القوانين والأنظمة، لا سيما المتعلّقة منها بحقوق الإنسان، وتعزيز الحوكمة والمؤسّسية وإعلاء قيم الشفافية والمحاسبة والنزاهة.
كما ركز على تأكيد المملكة إيمانها بأهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل بوصفها إحدى أدوات مجلس حقوق الإنسان الفاعلة لتحسين هذه الحقوق، لذلك أبدت أقصى قدر من التعاون والجدية في التعامل معها، والدليل على ذلك تنفيذ 85 % من جملة التوصيات التي قدمت لها في الدورات السابقة والتي بلغ عدده 450 توصية، وهي نسبة إنجاز عالية تشير بوضوح إلى الجدية التي تتعامل بها المملكة مع هذه القضية.
كما أشار التقرير إلى التعاون الكبير الذي تبديه السلطات السعودية مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والاستجابة الفاعلة لاستيضاحات أصحاب الولايات بنسبة استجابة بلغت %99، كما تشارك بفاعلية كاملة في المشاورات التي يجريها أصحاب الولايات لأغراض إعداد وتقديم تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة بنسبة بلغت %98.
هذا التعاون الكبير يثبت حقيقة واضحة هي أن السعودية تنظر إلى حقوق الإنسان على أنها قضية جوهرية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية، استجابة لرغبة مجتمعها وتلبية لحاجاتها وليس خضوعا لإملاءات أو ضغوطات خارجية.
ومما يميز هذه المساعي أنها لا تقتصر على الجهد الحكومي فقط، بل إن منظمات المجتمع المدني أصبحت شريكة في تعزيز هذه القيم لترسيخها ضمن ثقافة المجتمع، حيث تتكامل الجهود لتعزيزها. وتقوم هذه المنظمات بأدوار رائدة تستكمل الجهود الحكومية وتدعمها وتؤكد عليها، وقد أثبتت تلك المنظمات جدارتها وأهليتها للقيام بالأدوار المرجوة منها.
في ذات الإطار، فإن هذا النهج الفريد للوفاء بالتعهدات الطوعية التي قطعتها المملكة في ما يتعلق بالمسار الدولي يتوافق ويتزامن مع الطفرة التشريعية الهائلة التي تشهدها بلادنا في الوقت الحالي، ففيما تبدي المؤسسات المختصة مع توصيات الآليات الدولية تجاوبا منقطع النظير مع تلك التوصيات وتحقق نسبة إنجاز عالية، وهو ما يتجلى في كون السعودية هي أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبُّع تنفيذ تلك التوصيات، فإن عملية تعديل بقية القوانين تتواصل وفق رؤية متكاملة تراعي التدرج والاحتياجات الفعلية.
وكان لافتا خلال تقديم المملكة لتقريرها تأكيدها على إيمانها بمبدأ تكاملية وعالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وأهمية إعطائها ذات القدر من الاهتمام، وذلك لأنها منظومة واحدة، فالعالم الذي نعيش فيه أصبح قرية صغيرة لا مجال فيها للتمايز، وبمثلما يتم التركيز على حقوق الإنسان في منطقة معينة فإنه من الضروري أن يجد ذات الإنسان نفس الحقوق في بقية مناطق العالم، دون تمييز أو كيل بمكيالين.
ومن واقع مشاركاتي السابقة في مثل هذه المناسبات أسجل إشادتي بالتقرير الأخير الذي قدمه الوفد السعودي لأنه جاء متكاملا، وسوف تكون له آثار إيجابية كثيرة في الفترة المقبلة، إضافة إلى أن آلية التعامل الواضحة التي تتبناها الهيئة والتي تقوم على الأدلة الثابتة والإثباتات القطعة والأرقام الرسمية سوف تسهم في تأكيد الحقائق والوقائع.
لذلك، أستطيع القول بمنتهى الثقة، إن المملكة تمضي بثبات في طريقها نحو تعزيز مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتجني كل عام مكاسب متجددة، مستعينة في ذلك -بعد توفيق الله- بالدعم غير المحدود الذي توفره القيادة الرشيدة، والاستراتيجيات الواضحة التي جاءت بها رؤية المملكة 2030 التي نادت بضرورة ترقية وتحسين واقع حقوق الإنسان باعتبارها جزءا أصيلا من موروث هذه البلاد وعادات أهلها وتقاليدهم العريقة.

MENAFN23012024000089011017ID1107759498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث