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رجب آخر موعد لتصاريح إسكان الحجاج

1/23/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة أن نهاية شهر رجب الحالي لعام 1445 هو آخر موعد لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج بالمدينة المنورة.
ودعت اللجنة مُلّاك المنازل الراغبين بالحصول على التصريح إلى سرعة مراجعة اللجنة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توفرها لاستكمال إجراءات إصدار التصاريح.

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