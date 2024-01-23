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25 ألف سجادة بالمسجد النبوي

1/23/2024 11:23:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين جهودها اليومية لتوفير سبل الراحة لزوار المسجد للنبوي من خلال العناية بالسجاد لتهيئة المسجد النبوي للراكعين والساجدين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهئية في سبيل توفير سبل الراحة والطمأنينة لينعم بها المصلي والزائر عند زيارته مسجدَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليؤدي عبادته بكل راحة واطمئنان.
وتعمل إدارة السجاد بالهيئة بفرش أكثر من 25 ألف سجادة في المسجد النبوي، وسطحه، وساحاته ويتم تعقيمها وتعطيرها يوميًا بأفضل وأجود أنواع المعطرات لتبعث الرائحة الزكية للمصلين، ويتميز سجاد المسجد النبوي الفاخر بالقوة والسماكة كما توجد لكل سجادة شريحة إلكترونية لتتبع مكانها ووقت كنسها وتعطيرها ورفعها وتنقلها لإعادة غسلها وعمليات تعقيمها ثم توزيعها مرة أخرى للأماكن المخصصة لها.
ويتميز سجاد المسجد النبوي الشريف بسماكته وقوة تحمله وكثافة نسيجه وثبات لونه وعدم تأثره بكثرة الغسيل، ليتحمل الكثافات البشرية.

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