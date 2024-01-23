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معالجة 4300 بلاغ بيئي خلال عام

1/23/2024 11:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 50 ألف جولة تفتيشية العام الماضي، وأصدر 6 آلاف تصريح بيئي، في وقت تشتمل مهام المفتش البيئي على 4 مهام رئيسة ممثلة في إجراء عمليات التفتيش، وتوثيق النتائج، وجمع العينات، وضبط المخالفات.
وكشف تقرير المركز الوطني للوقاية على الالتزام البيئي لعام 2023، معالجة 4300 بلاغ بيئي، وتنفيذ 97 برنامجًا تدريبيًا لأكثر من 2033 متدربًا، وتقييم 36 تقنية بيئية عالية، وتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتنفيذ تمارين تعبوية لحماية البحار والشواطئ.
240 محطة
يقوم المركز الوطني بقياس 22 عنصرًا من مركبات الهواء، التي تؤثر على صحة الإنسان، وجودة الهواء، وتبلغ إجمالي المحطات 240 محطة لقياس جودة الهواء في مختلف المناطق، وتصدرت منطقة مكة المكرمة محطات القياس بـ48 محطة، وحلت الرياض ثانيًا بـ30 محطة، والشرقية ثالثًا بـ29 محطة، والمدينة المنورة رابعًا بـ21 محطة، والقصيم خامسًا بـ19.
شواطئ ومتنزهات
تمثل 8 مناطق ذات أهمية كبيرة، ويؤدي تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية، وتتمثل أبرز المناطق في: المحميات، والأراضي الرطبة، وأشجار المانجروف، ومناطق تجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحار، والمتنزهات والغابات، وموائل الطيور، والمواقع ذات المناظر الطبيعية.
بلاغات ومحطات
- 6 آلاف تصريح بيئي.
- 4300 بلاغ بيئي معالجة.
- 36 تقنية بيئية.
- 4 مهام للمفتش البيئي.
- 240 محطة لقياس جودة الهواء.
الأكثر محطات قياس
مكة المكرمة 48
الرياض 30
الشرقية 29
المدينة 21
القصيم 19
أبرز مهام المفتش
- إجراء عمليات التفتيش.
- توثيق النتائج.
- جمع العينات.
- ضبط المخالفات.

MENAFN23012024000089011017ID1107759494

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