73 لاعبا يتصارعون في جازان

(MENAFN
- Al Watan) يتنافس 73 لاعبا، يمثلون 8 أندية، في بطولة المنطقة الغربية الجنوبية للمصارعة الرومانية والحرة للبراعم تحت سن 12 سنة، والتي انطلقت في جازان، وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة عدة أندية منها الأهلي، والاتحاد، والأغر، والذهب، والوحدة، وجرش، وقلوة، إلى جانب اليرموك ممثل جازان في البطولة، والوحيد المهتم بلعبة المصارعة والمسجلة رسميا. وتصدر الأهلي إجمالي اللاعبين المشاركين بـ12 لاعبا، وحل اليرموك والوحدة ثانيا بـ11 لاعبا لكل منهما، والاتحاد والأغر ثالثا بـ20 لاعبا مناصفة بينهما، والذهب وقلوة رابعا بـ8 لاعبين لكل منهما، وجرش خامسا بـ3 لاعبين.
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