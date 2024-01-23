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73 لاعبا يتصارعون في جازان

1/23/2024 11:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) يتنافس 73 لاعبا، يمثلون 8 أندية، في بطولة المنطقة الغربية الجنوبية للمصارعة الرومانية والحرة للبراعم تحت سن 12 سنة، والتي انطلقت في جازان، وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة عدة أندية منها الأهلي، والاتحاد، والأغر، والذهب، والوحدة، وجرش، وقلوة، إلى جانب اليرموك ممثل جازان في البطولة، والوحيد المهتم بلعبة المصارعة والمسجلة رسميا. وتصدر الأهلي إجمالي اللاعبين المشاركين بـ12 لاعبا، وحل اليرموك والوحدة ثانيا بـ11 لاعبا لكل منهما، والاتحاد والأغر ثالثا بـ20 لاعبا مناصفة بينهما، والذهب وقلوة رابعا بـ8 لاعبين لكل منهما، وجرش خامسا بـ3 لاعبين.

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