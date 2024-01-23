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اللياقة تلغي ودية الاتحاد

1/23/2024 11:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) ألغى الاتحاد مباراته الودية أمام نظيره البطائح الإماراتي، ضمن تحضيرات العميد خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين، الجارية في دبي، وجاء الإلغاء عطفا على رؤية الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وبناء على تحليل نتائج التقدم اللياقي لدى اللاعبين، خلال الفترة الماضية من المعسكر. وأشار الاتحاد إلى أن الجهاز الفني، سيستمر في العمل على الجانب البدني، قبل التحول خلال المرحلة المقبلة للتركيز على النواحي الفنية.
وكان من المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره البطائح، غدا، في أولى تجاربه الإعدادية بمعسكر دبي.
كما كان من المفترض أن يلعب الاتحاد مع شباب الأهلي الإماراتي، في ثاني تجارب معسكره، الذي يمتد حتى الـ30 من يناير الجاري.

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