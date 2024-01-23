اللياقة تلغي ودية الاتحاد

(MENAFN
- Al Watan) ألغى الاتحاد مباراته الودية أمام نظيره البطائح الإماراتي، ضمن تحضيرات العميد خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين، الجارية في دبي، وجاء الإلغاء عطفا على رؤية الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وبناء على تحليل نتائج التقدم اللياقي لدى اللاعبين، خلال الفترة الماضية من المعسكر. وأشار الاتحاد إلى أن الجهاز الفني، سيستمر في العمل على الجانب البدني، قبل التحول خلال المرحلة المقبلة للتركيز على النواحي الفنية.
وكان من المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره البطائح، غدا، في أولى تجاربه الإعدادية بمعسكر دبي.
كما كان من المفترض أن يلعب الاتحاد مع شباب الأهلي الإماراتي، في ثاني تجارب معسكره، الذي يمتد حتى الـ30 من يناير الجاري.
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