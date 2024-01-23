إنجليزي يدعم جيرارد في الاتفاق

إنجليزي يدعم جيرارد في الاتفاق
التاريخ
1/23/2024 11:23:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) اقترب المدرب الإنجيليزي دين هولدن، من الانضمام إلى الطاقم الفني للاتفاق، بعدما وافق على أن يصبح مساعدا للمدير الفني لفارس الدهناء، الإنجليزي ستيفن جيرارد، الذي مددت إدارة النادي عقده حتى 2027 مع إمكانية التجديد. ويأتي التعاقد مع هولدن مساعدا لجيرارد، ليكون إضافة قوية للطاقم التدريبي للكوماندوز الذي يحتل المركز الثامن في دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة جمعها خلال 19 جولة.
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