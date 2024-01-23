Wednesday, 24 January 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنجليزي يدعم جيرارد في الاتفاق

1/23/2024 11:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب المدرب الإنجيليزي دين هولدن، من الانضمام إلى الطاقم الفني للاتفاق، بعدما وافق على أن يصبح مساعدا للمدير الفني لفارس الدهناء، الإنجليزي ستيفن جيرارد، الذي مددت إدارة النادي عقده حتى 2027 مع إمكانية التجديد. ويأتي التعاقد مع هولدن مساعدا لجيرارد، ليكون إضافة قوية للطاقم التدريبي للكوماندوز الذي يحتل المركز الثامن في دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة جمعها خلال 19 جولة.

MENAFN23012024000089011017ID1107759491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث