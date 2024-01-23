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أسود الرافدين للعلامة الكاملة والساموراي لتفادي المغادرة

1/23/2024 11:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح منتخب العراق حصد العلامة الكاملة بكأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بعدما ضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة متصدرا للمجموعة الرابعة، عندما يواجه نظيره منتخب فيتنام، الساعي إلى حفظ ماء الوجه، على إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الأخيرة للمجموعة، فيما يتطلع منتخب اليابان إلى عدم إحباط مفاجأة خروجه المبكر من البطولة، حينما يلتقي، على إستاد الثمامة، منتخب إندونيسيا الساعي لصناعة التاريخ والإطاحة بالساموراي وبلوغ الدور المقبل. وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة، إضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز

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