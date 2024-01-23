أسود الرافدين للعلامة الكاملة والساموراي لتفادي المغادرة

(MENAFN
- Al Watan) يطمح منتخب العراق حصد العلامة الكاملة بكأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بعدما ضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة متصدرا للمجموعة الرابعة، عندما يواجه نظيره منتخب فيتنام، الساعي إلى حفظ ماء الوجه، على إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الأخيرة للمجموعة، فيما يتطلع منتخب اليابان إلى عدم إحباط مفاجأة خروجه المبكر من البطولة، حينما يلتقي، على إستاد الثمامة، منتخب إندونيسيا الساعي لصناعة التاريخ والإطاحة بالساموراي وبلوغ الدور المقبل. وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة، إضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز
MENAFN23012024000089011017ID1107759490
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.