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الأخضر ينتظر كسر العقدة

1/23/2024 11:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات لكأس آسيا المقامة حاليا في قطر، أمام تايلاند بمعنويات مرتفعة لتحقيق العلامة الكاملة وإنجاز جديد، لم يسبق أن سجله خلال مشاركاته الـ10 السابقة في البطولة القارية، وهو العبور من دور المجموعات بالعلامة الكاملة.
عناد العلامة الكاملة
فشل المنتخب السعودي في حصد العلامة الكاملة بدور المجموعات رغم صعوده إلى منصات التتويج في 3 مناسبات. ففي نسخة 1984 التي توج بها، فاز الأخضر على سورية والكويت وتعادل مع كوريا الجنوبية وقطر، وتكرر الأمر في تتويجه بنسخة 1988 بعدما تعادل مع الكويت والبحرين.
أما نسخة 1996 التي شهدت التتويج الأخير للأخضر ببطولة كأس آسيا فقد خسر من إيران بثلاثية نظيفة بعد الفوز على تايلاند بسداسية دون رد، والعراق بهدف مقابل لا شيء.
إفساد كوري
بلغ المنتخب السعودي نصف نهائي نسخة 1992 بفضل 5 نقاط حققها من الفوز على تايلاند برباعية نظيفة، والتعادل أمام قطر 1/1 وأمام الصين بنفس النتيجة، بينما حصد 4 نقاط في نسخة 2000، بعد التغلب على أوزبكستان 5/ صفر، والتعادل مع قطر سلبيًا، والخسارة من اليابان 1/ 4.
وودع الأخضر نسخة 2004 من مرحلة المجموعات بعد الخسارة من العراق 1/ 2، والخسارة من أوزبكستان 1/ صفر، والتعادل أمام تركمانستان 2/2.
وأفسد المنتخب الكوري الجنوبي محاولة الأخضر لكسرة اللعنة في 2007 حين تعادل معه 1/1، بعدما كسب الصقور إندونيسيا 2/ 1، ثم البحرين 4/ صفر.
نسخة مؤلمة
غادر الأخضر نسخة 2011 من مرحلة المجموعات بالخسارة من سورية 1/ 2، والأردن صفر/ 1، واليابان صفر/ 5.
وتكرر الأمر في 2015 بالخسارة من أوزبكستان 1/ 3، ومن الصين صفر/ 1، مع فوز واحد على كوريا الشمالية بنتيجة 4/ 1.
وفي نسخة 2019 حصد المنتخب السعودي 6 نقاط في مرحلة المجموعات: بعدما كسب لبنان 2/ صفر، وكوريا الشمالية 4/ صفر، وخسر أمام قطر صفر/ 2.
-لم يسبق للأخضر أن حصد العلامة الكاملة قاريا
-7 نقاط كانت أكبر غلة نقطية للصقور بدور المجموعات
-نسخة 2011 شهد أسوأ حضور أخضر بالمغادرة بلا نقاط
-التعادل كوريا الجنوبية حرم الصقور من كسر العقدة في 2007
-انتصار الأخضر على تايلاند يمنحه العلامة الكاملة للمرة الأولى

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