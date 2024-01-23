الأخضر ينتظر كسر العقدة

(MENAFN
- Al Watan) يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات لكأس آسيا المقامة حاليا في قطر، أمام تايلاند بمعنويات مرتفعة لتحقيق العلامة الكاملة وإنجاز جديد، لم يسبق أن سجله خلال مشاركاته الـ10 السابقة في البطولة القارية، وهو العبور من دور المجموعات بالعلامة الكاملة.
عناد العلامة الكاملة
فشل المنتخب السعودي في حصد العلامة الكاملة بدور المجموعات رغم صعوده إلى منصات التتويج في 3 مناسبات. ففي نسخة 1984 التي توج بها، فاز الأخضر على سورية والكويت وتعادل مع كوريا الجنوبية وقطر، وتكرر الأمر في تتويجه بنسخة 1988 بعدما تعادل مع الكويت والبحرين.
أما نسخة 1996 التي شهدت التتويج الأخير للأخضر ببطولة كأس آسيا فقد خسر من إيران بثلاثية نظيفة بعد الفوز على تايلاند بسداسية دون رد، والعراق بهدف مقابل لا شيء.
إفساد كوري
بلغ المنتخب السعودي نصف نهائي نسخة 1992 بفضل 5 نقاط حققها من الفوز على تايلاند برباعية نظيفة، والتعادل أمام قطر 1/1 وأمام الصين بنفس النتيجة، بينما حصد 4 نقاط في نسخة 2000، بعد التغلب على أوزبكستان 5/ صفر، والتعادل مع قطر سلبيًا، والخسارة من اليابان 1/ 4.
وودع الأخضر نسخة 2004 من مرحلة المجموعات بعد الخسارة من العراق 1/ 2، والخسارة من أوزبكستان 1/ صفر، والتعادل أمام تركمانستان 2/2.
وأفسد المنتخب الكوري الجنوبي محاولة الأخضر لكسرة اللعنة في 2007 حين تعادل معه 1/1، بعدما كسب الصقور إندونيسيا 2/ 1، ثم البحرين 4/ صفر.
نسخة مؤلمة
غادر الأخضر نسخة 2011 من مرحلة المجموعات بالخسارة من سورية 1/ 2، والأردن صفر/ 1، واليابان صفر/ 5.
وتكرر الأمر في 2015 بالخسارة من أوزبكستان 1/ 3، ومن الصين صفر/ 1، مع فوز واحد على كوريا الشمالية بنتيجة 4/ 1.
وفي نسخة 2019 حصد المنتخب السعودي 6 نقاط في مرحلة المجموعات: بعدما كسب لبنان 2/ صفر، وكوريا الشمالية 4/ صفر، وخسر أمام قطر صفر/ 2.
-لم يسبق للأخضر أن حصد العلامة الكاملة قاريا
-7 نقاط كانت أكبر غلة نقطية للصقور بدور المجموعات
-نسخة 2011 شهد أسوأ حضور أخضر بالمغادرة بلا نقاط
-التعادل كوريا الجنوبية حرم الصقور من كسر العقدة في 2007
-انتصار الأخضر على تايلاند يمنحه العلامة الكاملة للمرة الأولى
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