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نيو هامبشاير تصعد التنافس بين ترمب وهيلي

1/23/2024 11:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) هدف دونالد ترمب إلى تحقيق نصر ساحق في نيو هامبشاير، ليضمن اكتساح أول سباقين تمهيديين للحزب الجمهوري من شأنه أن يجعل مباراة العودة في نوفمبر مع الرئيس جو بايدن تبدو أكثر ترجيحًا من أي وقت مضى.
والسؤال الأكبر هو ما إذا كانت آخر منافسة رئيسية لترمب، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، ستكون قادرة على تناول هامشه أو تحقيق مفاجأة. حيث خصصت هيلي وقتًا كبيرًا وموارد مالية كبيرة لولاية نيو هامبشاير، على أمل أن تجذب انتباه ناخبيها المشهورين بعقليتهم المستقلة.
وفي النتائج الأولى التي صدرت في وقت مبكر، أدلى جميع الناخبين الستة المسجلين في ديكسفيل نوتش الصغيرة بأصواتهم لصالح هيلي على ترمب.
وإذا نجح ترمب، فسيكون أول مرشح رئاسي جمهوري يفوز بالسباقات المفتوحة في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير منذ أن بدأت الولايتان في قيادة التقويم الانتخابي في عام 1976 - وهي علامة واضحة على استمرار قبضته على الناخبين الأكثر ولاءً للحزب.
السباقات الرئيسية
وفاز ترمب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير خلال ترشحه الأول للرئاسة في عام 2016، لكن بعض حلفائه خسروا السباقات الرئيسية خلال الانتخابات النصفية قبل عامين. لذا يتعين على هيلي أيضًا أن تتعامل مع خصم لديه ارتباط عميق بقاعدة الحزب الجمهوري ويركز على الفوز بالولاية بشكل حاسم بما يكفي لإنهاء المرحلة التنافسية من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
ويضغط حلفاء ترمب بالفعل على هيلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، لحملها على مغادرة السباق، وسوف تشتد تلك الدعوات إذا فاز بولاية نيو هامبشاير بسهولة. وإذا انسحبت، فإن ذلك من شأنه أن يحدد بشكل فعال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في محطتها الثانية، قبل وقت طويل من تمكن الغالبية العظمى من الناخبين الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد من التصويت.
حملة انتخابية
وتقوم هيلي بحملة انتخابية مع الحاكم الجمهوري لولاية نيو هامبشاير كريس سونونو، وهو من منتقدي ترمب. وتصر على أنها في السباق على المدى الطويل، وقالت لمؤيديها في قاعة VFW في فرانكلين إن ((أمريكا لا تقوم بالتتويج)).
وقالت هيلي للصحفيين: ((الأمر يتعلق بهل تريد شخصًا يقودنا إلى الأمام بحلول جديدة)). وأضافت: ((هذا سباق بين شخصين)).
وكان كل من هيلي وترمب يأملان في الاستفادة من خروج شخصيات بارزة من السباق في الآونة الأخيرة. ويمكن أن تحصل هيلي على دفعة من بعض مؤيدي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، الذي قام بحملته حول إدانة ترامب لكنه أنهى محاولته قبل وقت قصير من انعقاد المؤتمر الانتخابي في ولاية أيوا، الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، قد يتمكن ترمب من حشد الدعم من الناخبين المحافظين الذين كانوا يدعمون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي تخلى عن محاولته الوصول إلى البيت الأبيض.

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