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القوات الإسرائيلية تطوق ثاني أكبر مدينة في غزة

1/23/2024 11:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته طوقت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ثاني أكبر مدينة في الأراضي الفلسطينية. وجاءت هذه الأنباء بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن 21 من جنوده قتلوا أثناء القتال في الحرب ضد حماس.
وكانت النسبة الكبرى من الخسائر البشرية في الهجوم الإسرائيلي الأكثر دموية من نصيب مدنيي فلسطين، حيث ارتفع عدد الشهداء الفسطينيين في اليوم الـ109 على التوالي إلى 25490 شهيدًا، ووصل الجرحى إلى 63354 معظمهم من النساء والأطفال.
عنف
وشهدت مدينة خان يونس قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة، أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين. وقال مسؤولون إسرائيليون إن كبار قادة حماس ربما يختبئون في أنفاق أسفل المدينة. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في محاولة سحق الجماعة المسلحة مع تزايد الانتقادات بشأن أسلوب تعامل حكومته مع الحرب. وتقول وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.
وهذه بعض من أحداث الصراع:
مصر
حذرت مصر إسرائيل من أن أي محاولة للسيطرة الأمنية على قطاع الأرض الذي يفصل بين غزة ومصر ستؤدي إلى ((تهديد خطير)) للعلاقات بين البلدين الجارين.
وممر فيلادلفي عبارة عن شريط ممتد من الأرض يبلغ طوله 14 كيلومترًا (تسعة أميال) ويفصل مصر عن غزة.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان على الإنترنت: ((يجب التأكيد بشكل صارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير للعلاقات المصرية الإسرائيلية)).
وتحدث القادة الإسرائيليون عن السيطرة على الممر لمنع تهريب الأسلحة المحتمل إلى غزة. وتخشى مصر من أن تؤدي عملية عسكرية على الحدود إلى دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى أراضيها.
وقال رشوان، إن الحدود الغربية لغزة آمنة وإن المزاعم الإسرائيلية بأن الأسلحة يتم تهريبها من مصر إلى غزة غير صحيحة. لقد شكلت الحرب اختبارا كبيرا للعلاقات بين إسرائيل ومصر.
المجاعة
وأعلن برنامج الأغذية العالمي أن المجاعة في غزة تلوح في الأفق، بعد ثلاثة أشهر من الصراع، مشيرًا إلى أنه يكثف جهوده لتوسيع نطاق عمليات توزيع المساعدات الغذائية والتغلب على التحديات التشغيلية.
وقالت المتحدثة باسم البرنامج إن التحدي الأكبر في وصول المساعدات هو كيفية نقل الإمدادات داخل غزة للوصول إلى المناطق التي لا يمكن الوصول إليها في شمال غزة.
وقد كشف تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والتغذية عن مستويات مدمرة وكارثية لانعدام الأمن الغذائي في غزة، وأن سكان القطاع بالكامل أي 2.2 مليون شخص يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويتجاهل جميع الفلسطينيين في غزة تقريبًا وجبات الطعام كل يوم، ويعاني عدد من البالغين من الجوع ولا يتمكن الأطفال من تناول الطعام، كما يعاني ربع سكان غزة أي نصف مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي تصنف على أنها أقصى درجة من الجوع.
حزب الله
فيما أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على قاعدة جوية إسرائيلية كبيرة في جبل ميرون للمرة الثانية خلال شهر واحد.
وقالت الجماعة في بيان لها، إن القصف جاء ردا على ((الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والهجمات المتكررة على المدنيين والمنازل)) في جنوب لبنان.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصواريخ تسببت في أي أضرار. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن 12 صاروخًا تم إطلاقها باتجاه جبل ميرون، تم إسقاط أربعة منها وسقط ستة في مناطق مفتوحة. وتقول المحطة إنه ((لم يكن هناك أي تأثير)) على عمل القاعدة في شمال إسرائيل.
وسبق أن ضرب حزب الله القاعدة الجوية ردا على غارة جوية إسرائيلية مفترضة في الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير، أدت إلى مقتل المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاشتباكات شبه اليومية بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يبدو أن إسرائيل انتقلت في الأسابيع الأخيرة إلى استراتيجية القتل المستهدف لشخصيات من حزب الله والجماعات المتحالفة معه في لبنان وسوريا.

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