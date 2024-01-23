84.04 % مطابقة مواد البناء للمواصفات القياسية

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع مؤشر المطابقة لمنتجات التشييد ومواد البناء المعروضة في أسواق المملكة لعام 2022 بنسبة 84.04%، مقارنة بمعدل 60% في عام 2020.
وأشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ((استراتيجيات الهيئات وأثرها على استدامة القطاع العقاري ورقمنة الخدمات)) ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار بأن ذلك جاء نتيجة لإصدار الهيئة عدد من اللوائح الفنية للارتقاء بجودة منتجات قطاع التشييد والبناء، إلى جانب الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات الحديد والخرسانة الجاهزة والبلاط وغيرها.
مضيفا أنّ المواصفات القياسية تخدم وبشكل أساسي المواصفات الجيومكانية لتحديد مواقع الأراضي، وتسهم في الارتقاء بسلامة المباني كأحد المتطلبات الرئيسية في كود البناء السعودي، إلى جانب تحقيق الاستدامة والجدوى الاقتصادية من خلال تحقيق المواد للمواصفات والمطابقة.
مضيفا أن هيئة المواصفات واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تدعمان الجهود الوطنية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر كود الأبنية الخضراء، وحلول الاستدامة في الإنشاء والتطوير العقاري، حيث أصدرت الهيئة 4628 مواصفة قياسية سعودية في مجال التشييد ومواد البناء،موضحًا أنّ عدد التراخيص باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجات التشييد والبناء بلغ 568 ترخيصًا، منها 306 داخل المملكة، و262 خارج المملكة.
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