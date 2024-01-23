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84.04 % مطابقة مواد البناء للمواصفات القياسية

1/23/2024 11:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع مؤشر المطابقة لمنتجات التشييد ومواد البناء المعروضة في أسواق المملكة لعام 2022 بنسبة 84.04%، مقارنة بمعدل 60% في عام 2020.
وأشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ((استراتيجيات الهيئات وأثرها على استدامة القطاع العقاري ورقمنة الخدمات)) ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار بأن ذلك جاء نتيجة لإصدار الهيئة عدد من اللوائح الفنية للارتقاء بجودة منتجات قطاع التشييد والبناء، إلى جانب الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات الحديد والخرسانة الجاهزة والبلاط وغيرها.
مضيفا أنّ المواصفات القياسية تخدم وبشكل أساسي المواصفات الجيومكانية لتحديد مواقع الأراضي، وتسهم في الارتقاء بسلامة المباني كأحد المتطلبات الرئيسية في كود البناء السعودي، إلى جانب تحقيق الاستدامة والجدوى الاقتصادية من خلال تحقيق المواد للمواصفات والمطابقة.
مضيفا أن هيئة المواصفات واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تدعمان الجهود الوطنية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر كود الأبنية الخضراء، وحلول الاستدامة في الإنشاء والتطوير العقاري، حيث أصدرت الهيئة 4628 مواصفة قياسية سعودية في مجال التشييد ومواد البناء،موضحًا أنّ عدد التراخيص باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجات التشييد والبناء بلغ 568 ترخيصًا، منها 306 داخل المملكة، و262 خارج المملكة.

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