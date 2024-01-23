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7200 فرصة وظيفية في ملتقى الأحساء

1/23/2024 11:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس ملتقى التوظيف والتدريب الثالث 2024 الموحد للمنشآت التدريبية بالأحساء، تحت شعار ((فرصة عمل)) بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وتنظيم الكلية التقنية بالأحساء، ويوفر 7200 فرصة في مختلف المجالات والتخصصات من خلال 35 من كبرى شركات القطاع الخاص في الأحساء، كما تم تنفيذ 24 دورة تدريبية وورشة عمل لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل استفاد منها 6500 شابًا وشابة.
التوظيف المباشر
بدوره، أبان عميد الكلية التقنية بالأحساء عبدالله الذكر الله، لـ((الوطن)) أمس أن الكلية عاقدة العزم على عقد شراكات مع قطاع الأعمال للتدريب على المهارات، كاشفًا توقيع مذكرات تفاهم متنوعة، بينها: 4 مذكرات مع شركات للتوظيف المباشر (إجراء مقابلات شخصية، وإبرام عقود التوظيف مباشرة في أيام الملتقى)، ومذكرة تعاون مع أمانة الأحساء كجهة ترعى وتدعم الكلية في الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل سجل تطوير المهارات الأكاديمي للمتدربين في الكلية (باعتبار أن سوق العمل حاليًا ينظر إلى المؤهل والمهارات)، ومذكرات أخرى في مجالات التدريب مع عدة شركات، وفي المجال المجتمعي مع جمعية التنمية الأسرية في الأحساء.
الصورة الذهنية
أضاف الذكر الله، أن من بين التخصصات والمجالات المتاحة لطالبات العمل ((الإناث)) في: المبيعات، والتسويق، والمحاسبة، وتخصصات الحاسب الآلي، وهناك رغبة من قطاع الأعمال لتوطين الشواغر الوظيفية والتوظيف المباشر، موضحًا أن مكتب التنسيق الوظيفي يعمل على متابعة الخريج لمدة 6 أشهر الأولى من التخرج، والتواصل مع الخريجين، وتقديم برامج تدريبية للتهيئة لسوق العمل، وتزويد الخريجين بالمهارات التي يحتاجونها، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية عند الشركات، عن خريجي وحدات المؤسسة، وأن هؤلاء الخريجين مناسبون للمتطلبات الوظيفية، والمؤسسة تسعى جاهدة للتعاون مع قطاع الأعمال لإيجاد مظلة يلتقي فيها الباحث عن العمل مع أصحاب الأعمال، لافتًا إلى أن خريجي وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يطلبهم سوق العمل، إذ تشكل الوظائف الفنية في قطاع الأعمال، الغالبية العظمى، فالشريحة الكبرى التي يحتاجها سوق العمل هم شريحة الفنيين.
موقع إلكتروني
استعرض الذكر الله، آلية عمل الملتقى في تسجيل طالبي العمل، عقب إطلاق موقع إلكتروني شامل قبل أسبوعين، يتضمن تسجيل الباحث عن العمل، وتسجيل الشركة الراغبة في طرح الفرص الوظيفية، ويتولى الباحث عن العمل تسجيل بياناته الأولية، واختيار اسم الوحدة التدريبية، والتخصصات فيها، والفرص الوظيفية، ومن خلالها يتولى الباحث عن العمل اختيار الفرصة الوظيفية المناسبة له، وتنتقل بيانات باحث العمل إلى الشركة، والتقديم على حجز موعد، والحضور لإجراء المقابلة الشخصية، إذ خصصت اللجنة المنظمة في الملتقى عدة مواقع لاستقبال المتقدمين والمتقدمات.

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