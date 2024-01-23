Wednesday, 24 January 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض في درجات الحرارة على 8 مناطق وأمطار خفيفة بالجنوب

1/23/2024 11:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ويمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة.
كما تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك، الجوف(القريات) والحدود الشمالية(طريف).

MENAFN23012024000089011017ID1107759483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث