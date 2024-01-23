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ترامب يفوز بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في نيوهامشير

1/23/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) فاز الرئيس الأميركي السابق - والمرشح حاليا- ، دونالد ترامب، الثلاثاء، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامشير، وذلك ضمن مسيرته للفوز بتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبهذا الفوز في نيو هامشير حقق ترامب انتصارا كبيرا من شأنه أن يجعل المنافسة في نوفمبر المقبل ضد الرئيس جو بايدن تبدو أكثر احتمالا من أي وقت مضى.

وظفَرَ ترامب ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في نيوهامشير بعد هزيمة منافسته الوحيدة، نيكي هايلي.

ويعد هذا الفوز هو ثاني فوز مهم لترامب ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.

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