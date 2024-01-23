ترامب يفوز بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في نيوهامشير

(MENAFN
- Al Watan) فاز الرئيس الأميركي السابق - والمرشح حاليا- ، دونالد ترامب، الثلاثاء، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامشير، وذلك ضمن مسيرته للفوز بتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024.
وبهذا الفوز في نيو هامشير حقق ترامب انتصارا كبيرا من شأنه أن يجعل المنافسة في نوفمبر المقبل ضد الرئيس جو بايدن تبدو أكثر احتمالا من أي وقت مضى.
وظفَرَ ترامب ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في نيوهامشير بعد هزيمة منافسته الوحيدة، نيكي هايلي.
ويعد هذا الفوز هو ثاني فوز مهم لترامب ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.
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