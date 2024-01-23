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أمريكا وحلفاؤها: قريبا سننهي قدرات الحوثيين

1/23/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) يمثل الوابل الأخير من هجمات الحلفاء المرة الثامنة التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات على مواقع الحوثيين منذ 12 يناير، حيث جاء القصف التحذيري للجيشين الأمريكي والبريطاني ضد أهداف متعددة في ثمانية مواقع يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، واستخدمت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والغواصات والطائرات المقاتلة لتدمير مواقع تخزين الصواريخ الحوثية والطائرات دون طيار ومنصات الإطلاق.وقال مسؤولون: إن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا أسهمت في المهمة، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية والمراقبة. حيث يشن الحلفاء ضربات انتقامية منسقة على مجموعة من الصواريخ التي يطلقها الحوثيون.
وقال وزير الدفاع غرانت شابس، إن الضربات ((تهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين)) وستوجه ((ضربة أخرى لمخزوناتهم المحدودة وقدرتهم على تهديد التجارة العالمية)).
استهداف التخزين
وقالت الدول الست المتحالفة في بيان مشترك، إن الضربات استهدفت على وجه التحديد موقع تخزين تحت الأرض للحوثيين ومواقع مرتبطة بقدرات الحوثيين الصاروخية والمراقبة الجوية. وأضافوا: ((يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، ولكن دعونا نكرر تحذيرنا لقيادة الحوثيين: لن نتردد في الدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة في واحدة من أهم الأزمات في العالم)). وهي الممرات المائية في مواجهة التهديدات المستمرة.
أربع طائرات
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن أربع طائرات من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي قصفت ((أهدافًا متعددة في موقعين عسكريين بالقرب من مطار صنعاء)) بقنابل دقيقة التوجيه.
وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير للصحفيين، إن الضربات أسقطت ما بين 25 و30 ذخيرة وأصابت أهدافًا متعددة في كل موقع، مضيفًا أن الولايات المتحدة ((لاحظت تأثيرات جيدة)) في جميع المواقع، بما في ذلك تدمير أسلحة أكثر تقدمًا في منشأة التخزين تحت الأرض.. وقال المسؤول، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مثل هذه الأسلحة المتقدمة.
وبين المسؤول أيضًا أن طائرات مقاتلة من حاملة الطائرات ((يو إس إس دوايت دي أيزنهاور)) نفذت ضربات، ومن بين السفن الأخرى المشاركة المدمرة ((يو إس إس جرافلي)) و((يو إس إس ماسون))، وكلتاهما مدمرتان بحريتان، والطراد ((يو إس إس فيليبين سي)).
60 هدفا
وتأتي العملية المشتركة بعد حوالي 10 أيام من قيام السفن الحربية والمقاتلات الأمريكية والبريطانية بضرب أكثر من 60 هدفًا في 28 موقعًا. وكان هذا أول رد عسكري أمريكي على حملة متواصلة من الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار التي شنها الحوثيون على السفن التجارية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.
وقال المكتب الإعلامي للحوثيين في بيان على الإنترنت، إن غارات استهدفت صنعاء، العاصمة اليمنية.
وقالت قناة إخبارية يديرها الحوثيون، إن هناك غارات على ثلاث مناطق في صنعاء: قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة، وسريف شمال شرق وسط المدينة، والحفة جنوبي العاصمة صنعاء.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس جو بايدن في وقت سابق وقال مكتب سوناك، إن الزعيمين اتفقا على القيام ((بعمل عسكري مستهدف حسب الحاجة لتقويض قدرات الحوثيين)).
التصنيف الإرهابي
كما أعادت إدارة بايدن الحوثيين إلى قائمتها للإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. وتهدف العقوبات التي تأتي مع التصنيف الرسمي إلى قطع الجماعات المتطرفة العنيفة عن مصادر تمويلها، مع السماح أيضًا للمساعدات الإنسانية الحيوية بمواصلة التدفق إلى اليمنيين.
وقال مسؤولو دفاع أمريكيون، إنهم يعتقدون أن الضربات أدت إلى إضعاف أسلحة الحوثيين وقدراتهم الهجومية. لكن بايدن وآخرين أقروا بأن المتمردين مسلحون تجهيزاً جيداً من قبل إيران ومن المرجح أن يواصلوا الهجمات.
وفي الوقت نفسه، أوضح الحوثيون أنهم لا يعتزمون تقليص هجومهم. وفي أعقاب الهجوم الأمريكي البريطاني المشترك الأول، قال حسين العزي، مسؤول الحوثيين في وزارة الخارجية: ((سيتعين على أمريكا وبريطانيا بلا شك الاستعداد لدفع ثمن باهظ وتحمل كل العواقب الوخيمة لهذا الهجوم

ردع الحوثيين وتأمين الملاحة البحرية:
شن الحلفاء و الولايات المتحدة ضربات على مواقع الحوثيين منذ 12 يناير.
تظهر مهام الرد السريع، قاذفات مسلحة وجاهزة لإطلاق النار، قدرة الجيش المتزايدة على مراقبة وكشف وضرب أنشطة الحوثيين.
دفع العنف المستمر الشركات إلى إعادة توجيه سفنها، وإرسالها حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح وهو ممر أطول بكثير وأقل كفاءة.
على مدى أشهر، هاجم الحوثيون السفن في الممرات المائية بالمنطقة
حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها لعدة أسابيع من الانتقام
أصدر البيت الأبيض ومجموعة من الدول الشريكة تحذيراً نهائياً في 3 يناير للحوثيين لوقف الهجمات أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
واصل الحوثيون مهاجمة السفن في المنطقة، بما في ذلك في بعض الأحيان يبدو أنهم يستهدفون السفن البحرية الأمريكية
من بين الغارات الثماني على اليمن هذا الشهر، تم تنفيذ جميع الغارات الجوية مع بريطانيا باستثناء اثنتين من قبل الجيش الأمريكي وحده.
وصفت خمس من الضربات الأخيرة بأنها دفاع عن النفس لإخراج صواريخ جاهزة للإطلاق
دفعت المضايقات المستمرة للسفن الولايات المتحدة والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات استثنائية للدفاع عنها
قامت مهمة مشتركة تسمى ((عملية حارس الازدهار))، التي توفر فيها مظلة حماية للسفن التي تسافر
تستهدف المهمة الممر المائي الحيوي الذي يمتد من قناة السويس وصولاً إلى قناة السويس مضيق باب المندب.
تعبر جنوب البحر الأحمر حوالي 400 سفينة تجارية في أي وقت.

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