إس آند بي تتوقع خفض أوبك+ لإنتاجها مجددًا

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قالت“إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس”، إن تحالف منتجي ومصدري النفط“أوبك +” قد يبدأ جولة جديدة من خفض الإنتاج في الربع الأول من العام الجاري.
ونقلت“بلومبرج” عن تقرير لمؤسسة الأبحاث الثلاثاء، قولها إن هذه ستكون عملية الخفض الخامسة من نوعها لإنتاج الدول الأعضاء منذ أكتوبر 2022.
وجاءت تصريحات“إس آند بي” بعدما اتفق التحالف النفطي في نهاية نوفمبر 2023، على تعميق خفض الإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024.
وتتوافق هذه الرؤية مع توقعات مؤسسات أخرى من بينها“فيتش”، حيث يرى المحللون أن ضعف نمو الاقتصاد العالمي سيتطلب من المنتجين خفض إمداداتهم، لتجنب وجود فوائض.
وانخفضت أسعار النفط بنحو 20% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي مع نمو الإمدادات من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ومن المقرر أن تعقد“أوبك +” اجتماع المتابعة في الأول من فبراير المقبل.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107759480
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