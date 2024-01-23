إس آند بي تتوقع خفض أوبك+ لإنتاجها مجددًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنفط يتحول للانخفاض عند تسوية التعاملات مع قرب انتهاء يناير.. هل ترفع لجنة تسعير المواد البترولية الأسعار؟ إلغاء تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي في أمريكا بعد ارتفاع الأسعار محليًا

قالت“إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس”، إن تحالف منتجي ومصدري النفط“أوبك +” قد يبدأ جولة جديدة من خفض الإنتاج في الربع الأول من العام الجاري.

ونقلت“بلومبرج” عن تقرير لمؤسسة الأبحاث الثلاثاء، قولها إن هذه ستكون عملية الخفض الخامسة من نوعها لإنتاج الدول الأعضاء منذ أكتوبر 2022.

وجاءت تصريحات“إس آند بي” بعدما اتفق التحالف النفطي في نهاية نوفمبر 2023، على تعميق خفض الإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024.

وتتوافق هذه الرؤية مع توقعات مؤسسات أخرى من بينها“فيتش”، حيث يرى المحللون أن ضعف نمو الاقتصاد العالمي سيتطلب من المنتجين خفض إمداداتهم، لتجنب وجود فوائض.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 20% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي مع نمو الإمدادات من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ومن المقرر أن تعقد“أوبك +” اجتماع المتابعة في الأول من فبراير المقبل.

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