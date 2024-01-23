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مبيعات السندات في أوروبا تحقق مستوى قياسيًا جديدًا

1/23/2024 11:23:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة هل تجاوز الاقتصاد العالمي مرحلة الخطر؟ ((أهرامات الجيزة)) ثاني أكثر العناوين الوهمية للشركات في العالم إلغاء تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي في أمريكا بعد ارتفاع الأسعار محليًا

سجلت مبيعات السندات في أوروبا مستوى قياسيًا جديدًا خلال شهر يناير الحالي، بعد تجاوز المستوى القياسي السابق، والبالغ 292.7 مليار يورو والذي تم تحقيقه قبل عام.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج”، تضمنت المبيعات صفقات بقيمة 15 مليار يورو من كل من إيطاليا وإسبانيا، في حين جمع الاتحاد الأوروبي 8 مليارات يورو يوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة الشهر إلى ما يعادل 293.7 مليار يورو على الأقل (319 مليار دولار).

يأتي هذا بعد أن سجل الطلب مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي أيضًا، حيث وصلت طلبات المستثمرين لمبيعات ديون هذا العام، والمقومة باليورو والجنيه الإسترليني والدولار إلى تريليون يورو.

ويعد شهر يناير دائمًا من بين أكثر الأشهر رواجًا في مبيعات الديون، حيث يأتي بين التباطؤ الموسمي بسبب عطلات نهاية العام، والتوقف المرتبط بموسم أرباح الشركات، وعزز من ذلك هذا العام، سعي المستثمرين للحصول على عوائد مرتفعة قبل خفض أسعار الفائدة.

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