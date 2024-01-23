مبيعات السندات في أوروبا تحقق مستوى قياسيًا جديدًا

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سجلت مبيعات السندات في أوروبا مستوى قياسيًا جديدًا خلال شهر يناير الحالي، بعد تجاوز المستوى القياسي السابق، والبالغ 292.7 مليار يورو والذي تم تحقيقه قبل عام.
ووفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج”، تضمنت المبيعات صفقات بقيمة 15 مليار يورو من كل من إيطاليا وإسبانيا، في حين جمع الاتحاد الأوروبي 8 مليارات يورو يوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة الشهر إلى ما يعادل 293.7 مليار يورو على الأقل (319 مليار دولار).
يأتي هذا بعد أن سجل الطلب مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي أيضًا، حيث وصلت طلبات المستثمرين لمبيعات ديون هذا العام، والمقومة باليورو والجنيه الإسترليني والدولار إلى تريليون يورو.
ويعد شهر يناير دائمًا من بين أكثر الأشهر رواجًا في مبيعات الديون، حيث يأتي بين التباطؤ الموسمي بسبب عطلات نهاية العام، والتوقف المرتبط بموسم أرباح الشركات، وعزز من ذلك هذا العام، سعي المستثمرين للحصول على عوائد مرتفعة قبل خفض أسعار الفائدة.
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