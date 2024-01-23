ارتفاعات جديدة بأسعار الأسمدة مع توسع المنتجين في التصدير

خفضت شركات الأسمدة الحصة المطروحة فى السوق المحلى استعدادًا للوفاء بالطلبات التصديرية خلال العام الجارى، ما أدى للضغط على المعروض محليًا لترتفع الأسعار فى السوق الحر بقيمة 1500 جنيه فى الطن.

قال محمد عادل، رئيس شركة السعيد للتجارة والتوزيع وتصنيع الأسمدة، إن أغلب مصانع الأسمدة أرسلت لوكلائها منشورًا بإيقاف البيع لنهاية الشهر الجارى وأبرزها شركة أبوقير، لحين استقرار أسعار الصرف فى السوق المحلى وتصدير أولى الشحنات المتعاقد عليها.

أوضح أن أسعار الخامات العالمية مستقرة منذ بداية العام، ولكن ما يحدث من اضطرابات فى سعر الصرف العامل الرئيسى وراء زيادة المدخلات.

موضوعاتمع قرب انتهاء يناير.. هل ترفع لجنة تسعير المواد البترولية الأسعار؟ ((الأعلى للاستثمار)) يعد حوافز جديدة لتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات ((الصناعات النسيجية)) تتفق مع شركات القطاع على سد فجوة استيرادية بـ7 مليارات دولار

أشار إلى أن سعر طن اليوريا والنترات سجلا 13 ألف جنيه للطن حاليًا، مقارنة مع 11 ألف جنيه بداية العام.

وقال أحمد على، رئيس مجلس إدارة شركة تكنو فالى للتنمية الزراعية، إن شركات الأسمدة تسعى لتوفير سيولة دولارية عن طريق التوسع فى زيادة الحصة التصديرية دون أن تكفى احتياجات السوق المحلى، وتبين ذلك مع بداية العام الجارى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن أسعار الأسمدة ارتفعت بنحو 40% منذ بداية العام الجارى، وفى حال استمرار الأوضاع الحالية ستظل الأسعار تتجه نحو الزيادة وهو ما يهدد بتراجع الإنتاج الزراعى بدعم من عزوف المزارعين عن الشراء.

أشار، إلى أن الشركات المحلية تواجه صعوبة فى ارتفاع أسعار اليوريا والنترات رغم توافرها فى السوق المحلى، إلا أن تصديرها خلق نقص فى المعروض لدى شريحة كبيرة من التجار والوكلاء.

وقال وائل السيد نائب مدير شركة ماك للأسمدة والمخصبات الزراعية، إن التذبذب المستمر فى سعر العملة الأجنبية فى السوق المحلى أثر سلبيًا على تسعير المنتجات المطروحة فى السوق المحلى، لذلك خفضت الشركات الحصة المحددة للسوق المحلى مقابل التوسع فى عملية التصدير.

أضاف لـ“البورصة”، أن أغلب الشركات تسعى إلى تنفيذ توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى تحتاج إلى سيولة دولارية كبيرة حتى تتمكن من شراء مستلزمات الإنتاج والمعدات الجديدة.

وخفضت وزارة البترول الثروة المعدنية إمدادات الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة بنحو 30% قبل 3 أشهر، بالتزامن مع توقف صادرات الغاز الإسرائيلى إلى مصر بشكل كامل، لكن شركات الأسمدة استأنفت العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد عودة الإمدادات أول نوفمبر إلى مستويات ما قبل الحرب على غزة، بحسب مصدر مسئول بالقطاع.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن شركات الأسمدة خاطبت وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعى المورد لمصانعها حتى تتمكن من تكملة جميع التعاقدات التصديرية للعام الحالي.

ورد مسئول حكومي لـ”البورصة” قائلا:” لا نمتلك كميات إضافية من الغاز فى الوقت الحالي، حتى نوردها لمصانع الأسمدة”.

تابع: ((كانت مصانع الأسمدة فى الأعوام الماضية تتوقف عن التصنيع لتوفير استهلاكها من الغاز لضمان استمرارية عملية التصنيع.. لكن الآن لم يفعلوا ذلك ويطلبون كميات إضافية دون النظر للأوضاع الحالية لمصر.

قال مصدر مسئول بإحدى شركات تصنيع الأسمدة الأحادية، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بنحو 1500 جنيه للطن خلال أسبوعين، متأثرة بصعود الدولار الموازى، ونقص المعروض فى السوق المحلى.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الأسمدة الأحادية سجلت نحو 35 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 33.5 ألف جنيه للطن بينما ارتفع خام الكبريت إلى 4 آلاف جنيه للطن مقارنة بـ 3 آلاف جنيه.

أشار إلى أن مصانع الأسمدة الأحادية لا تمتلك مخزون حيث تختلف فى طبيعة تخزينها عن الأسمدة النيتروجينية والأزوتية، بجانب أنها ملتزمة بجداول توريد للكميات التى تنتجها بشكل يومى للوكلاء والموزعين.

وتحتل مصر المركز السادس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنوياً، تمثل حوالى 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، والبالغ حوالى 170 مليون طن سنوياً، كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية تصل إلى 3.5 مليون، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن شركات الأسمدة تتجه إلى زيادة الحصة التصديرية على حساب السوق المحلى، وهو ما أدى إلى نقص المعروض وزيادة الطلب، ولعل ما دفع الأسعار للزيادة هو ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن اتجاه الشركات إلى التصدير أدى إلى عدم الالتزام بالبروتوكول الذى وقعته مع وزارة الزراعة من خلال تسليم 55% من الإنتاج بسعر التكلفة وطرح 10% فى السوق الحر وتصدير 35% من إنتاجها.

وأوضح، أن حجم إنتاج مصر من الأسمدة يصل إلى 12 مليون طن سنويًا؛ يستهلك السوق المحلى حوالى 8 ملايين طن ويتم تصدير النسبة المتبقية.

وطالب بتحرير سعر الأسمدة فى السوق ورفع الدعم لإصلاح منظومة التوزيع، بعد أن وصل فارق السعر بين طن المدعم والحر إلى 8 آلاف جنيه.

وتراجعت صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 29.8% خلال النصف الأول من عام 2023، لتسجل 1.18 مليار دولار، مقابل 1.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.