التموين تضع آليات لتداول السكر والطن يرتفع 6 آلاف جنيه الشهر الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار السكر الحر بنحو 6 آلاف جنيه للطن منذ بدء العام الجارى، بعد تراجعها عن مستوياتها التاريخية عند 48 ألف جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم“3” لعام 2024 الخاص بتحديد اليات تداول الأرز لدى التجار وشركات التعبئة.

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قال محمد هشام، تاجر وموزع بمحافظة الجيزة، إن سعر طن السكر الحر المعبأ سجل نحو 37.5 ألف جنيه، وسجل السائب نحو 36.5 ألف جنيه للطن.

أضاف لـ”البورصة”، أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 38 و41 جنيها بالأسواق، متوقعا أن تنخفض أسعاره خلال الفترة المقبلة مع إنتاج المحصول الجديد، وتشديد الرقابة على السلعة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها للمستهلك.

وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السكر ارتفعت بنحو 6 آلاف جنيه، لتسجل نحو 37 ألف جنيه للطن فى السوق الموازية، مقارنة بنحو 31 ألف جنيه منذ بدء العام.

أضاف لـ”البورصة”، أن سلعة السكر انخفضت من مستويات تاريخية عند 48 ألف جنيه للطن المعبأ خلال الربع الأخير إلى 31 ألف جنيه بداية العام، مع صرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيهًا على البطاقات التموينية.

لفت إلى أن القرارات الجديدة جاءت لتنظيم تداول سكر المبادرة الذى يصرف عن طريق البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيه للطن.

اوضح خالد الباشا رئيس شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية، أن شركات التعبئة حاليا تشترى السكر مباشرة من خلال الشركات المنتجة مثل شركة الدقهلية للسكر منذ وقف تداوله بالبورصة السلعية فى شهر نوفمبر الماضى

اضاف انه لا يوجد أزمة فى توفير الشركات للسكر فى الوقت الحالى وان متوسط ما يتم توفيره لشركات التعبئة حاليا ألف طن أسبوعيًا مقابل 250 طنا كانت تحصل عليها الشركة الواحدة من خلال البورصة السلعية.

تابع أن قرار وزارة التموين الخاص بوضع السعر على العبوات قرار هام لضمان عدم التلاعب بالأسعار، مشيرا إلى ان السوق عانى خلال العام الماضى من وجود اكثر من سعر وذلك على الرغم من توفير الوزارة السكر بسعر 24 جنيها ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها.

وأصدر على المصيلحى، وزير التموين، توجيه وزارى جديد، حمل رقم 3 للعام الجارى 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمى 27 جنيها.

وجاء توجيه وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 3 لتعديل بعضا مما جاء فى التوجيه الوزارى رقم 1 والصادر العام الجارى 2024.

من جانبه قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن شركات الصناعات الغذائية تحصل على احتياجاتها من السكر من خلال شركتى الدقهلية والنوبارية بسعر 30 ألف جنيه للطن.

أوضح أنه لا يوجد أزمات حاليا فى توفير السكر للشركات، وأنه يتم توفيره وفقًا لمتوسط احتياجات المصنع والسجل الصناعى المتقدم به فى الكشف الذى يعرض على وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونص التوجيه على أن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميدانى على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الالكترونية

كما نص على متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائى، والتزام كافة الشركات والمنشآت التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافى – سعر بيع المستهلك ـ تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية)، بجانب الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات، والتأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزارى رقم (330) لسنة 2017م٠

ونص أيضًا على التأكد من التوافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، ومطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات التعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.