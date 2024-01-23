120 مليون جنيه استثمارات أبوالهول للنقل السياحي خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم مجموعة شركات أبوالهول للنقل السياحى، استثمار 120 مليون جنيه خلال العام الجارى، فى إطار خطتها لزيادة أسطولها من الأتوبيسات والمركبات الصغيرة.
قال بيشوى ثروت، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المجموعة تستهدف ضخ 100 مليون جنيه فى شراء 100 مركبة صغيرة، و20 مليون جنيه لإتمام صفقة شراء 15 أتوبيسا كبيرا.
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وأضاف فى حواره لـ”البورصة”، أن استثمارات المجموعة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وتمتلك أسطولا مكونا من 400 مركبة، من بينها 300 حافلة صغيرة ومتوسطة الحجم و100 أتوبيس كبير سعة 50 فردا.
ولفت إلى أن أزمة الاستيراد ساهمت فى زيادة أسعار جميع قطع الغيار بنسبة 50% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الأسبق.
أردف أن أزمة الاستيراد أيضا ساهمت فى تشجيع الصناعة المحلية، موضحاً أن شركة“إم سى فى mcv” المصرية المتخصصة فى تصنيع الأوتوبيسات نجحت فى توفير احتياجات الشركات من الأتوبيسات وجميع قطع الغيار محلياً بما ساهم فى مساندة شركات القطاع السياحى لتلافى أزمة تدبير الدولار.
أضاف أن شركة“أم سى فى” بدأت أيضا فى تصنيع الحافلات الصغيرة محلياً مثل الهاى اس والكوستر؛ بما يدعم القطاع بصورة جيدة خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، توقع ثروت أن تسجل أسعار رحلات النقل السياحية ارتفاعا بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجارى.
أوضح أن سعر الأتوبيس سعة 50 راكبا زاد من 3.5 مليون جنيه خلال 2019، إلى نحو 5 ملايين جنيه خلال 2022، وتابع الصعود إلى 8 ملايين جنيه خلال العام الماضى؛ رغم تصنيعه محلياً، كما زاد سعر الحافلة سعة 9 راكب من 600 ألف جنيه خلال 2019، إلى 1.7 مليون جنيه حالياً.
وذكر أن الشركة فرضت زيادة بنحو 20% على أسعار رحلات النقل السياحى، نظراً لارتفاع تكاليف التشغيل. جار التعاقد مع عدد كبير من الشركات ضمن نشاط نقل العمال والموظفين
وتضم مجموعة“أبوالهول” شركتين، الأولى متخصصة فى التوكيلات التجارية ونقل العمالة، بينما الثانية تعمل فى مجال النقل السياحى تحت مسمى“أبوالهول ترافل”.
وتأسست المجموعة فى 2003، وتعمل بالسوق المصرى وتعتبر من أوائل الشركات العاملة فى مجال السياحة، والتى أضافت خدمات التعاقد لنقل الموظفين، وكانت البداية لصالح عملاء منها شركة“نستلة”، مستشفى دار الفؤاد، المدارس البريطانية إلى جانب عدد من البنوك كبنك بلوم وcib.
تابع ثروت، أنه جارٍ التعاقد مع عدد كبير من الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة لإضافتها ضمن قائمة التوكيلات التجارية ونقل العمال التابعة للشركة. %20 تراجعاً في الإقبال على موسم العمرة الحالي.. ونفذنا 100 تأشيرة حتى الآن
لفت ثروت إلى أن مجموعة” أبوالهول” حاصلة على ترخيص لتنفيذ برامج الحج والعمرة وفقا لحصة سنوية مخصصة لها منذ 2019، والتى بموجبها حصلت على 200 تأشيرة عمرة خلال الموسم الحالى.
وأضاف أن نسب الإقبال على رحلات العمرة خلال الموسم الجارى، تشهد تراجعا بنحو 20% مقارنة بالموسم الماضى، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار البرامج مع عدم استقرار سعر صرف العملة.
وأوضح أن شركته أطلقت نحو 100 تأشيرة للعمرة منذ بداية الموسم، فضلا عن إتاحة خدمة تقسيط البرنامج لمدة تصل إلى 18 شهرا تيسيرا على العملاء المعتمرين.
ووفقا لإحصاءات وزارة السياحة والآثار، فإن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام الماضى 14.906 مليون سائح، وهو الرقم الأعلى قياسا بنتائج عام 2010 والذى سجل قدوم 14.731 مليون سائح. أعداد السائحين ما زالت لا تتناسب مع المستهدفة مقارنة بدول الجوار
استطرد ثروت، أنه رغم تنوع أنواع السياحة فى مصر، إلا أن أعداد السائحين مازالت لا تتناسب مع الأعداد المستهدفة مقارنة بدول الجوار التى تحظى بأعداد سائحين سنوية مرتفعة بالاعتماد فقط على سياحة التسوق؛ لذلك عمليات الترويج عالمياً تدعم القطاع السياحى.
تابع أن أهم التحديات التى تواجه شركات السياحة خلال الأعوام الماضية، تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
وأضاف أن سعى الدولة نحو تحسين البنية التحتية ضمن رؤيتها 2030 خاصة لمنطقة الأهرامات أدى إلى زيادة أعداد السائحين بجانب زيادة قدرة شركات السياحة على تحسين برامجها خاصة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير. نقاشات جارية لبحث آلية تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية
وفى نفس السياق، قال إن هناك نقاشات جارية ضمن اجتماعات اتحاد الغرف السياحية لبحث آلية تطبيق قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات السياحية ليس لديها علم بالقرار.
ويرى ثروت، أنه مع بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا، تراجعت أعداد السائحين بالتدريج من الجنسيتين، خاصة الوافدين لمناطق شرم الشيخ والغردقة، إلا أن حجم التوافد شهد نمواً بمنطقة شبه جزيرة سيناء، حيث تعد دهب وطابا ونويبع أكثر المناطق جذبا للسياحة عقب الأزمة.
أوضح أنه وفقاً للإحصائيات الأولية لغرفة السياحة، فإن نسبة التراجع الحالية فى أعداد السائحين لمنطقة شبه جزيرة سيناء تقدر بنحو 30%، مدفوعة بالأحداث الواقعة فى قطاع غزة مؤخرا، وذلك مقارنة بالمناطق السياحية الجنوبية لمصر التى لم تتأثر.
تابع أنه بحسب الاحصائيات الأولية للغرفة، فإن أعداد السائحين الوافدين للقاهرة تقدر بنحو 1.5 مليون سائح خاصة من الجنسيات الإندونيسية والفلبينية الماليزية، نظراً لاستهدافهم المعالم الدينية والأثرية.
أضاف أن أعداد السائحين لمنطقتى الأقصر وأسوان تقارب أيضًا 1.5 مليون سائح بالاعتماد على الجنسيات الإنجليزية والألمانية والإسبانية، بينما منطقة سيوة خلال العام الماضى 2023 استطاعت جذب أكثر من مليونى سائح من مختلف الجنسيات؛ للاستشفاء من الأمراض. المجموعة تعتزم المشاركة في 7 معارض دولية سياحية العام الجاري
وتابع أن شركته تعتزم المشاركة فى 7 معارض سياحية دولية خلال العام الجارى، من بينهم معرض الفيتور بإسبانيا فبراير المقبل، معرض جنوب افريقيا بمدينة كيب تاون خلال شهر أبريل، معرض التسويق العربى بدبى مايو المقبل، معرض ماليزيا فى يونيو ومعرض لندن السياحى بشهر نوفمبر.
ذكر أن غرفة شركات السياحة ووكالات السفر بالتعاون مع الوزارة قامت بالاشتراك فى العديد من المعارض السياحية العربية الأجنبية، خاصة السوق الإنجليزى الذى يعد من الأسواق الواعدة؛ نظراً لانخفاض قيمة العملة المحلية بما يساهم فى جذب المزيد من السائحين.
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