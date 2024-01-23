120 مليون جنيه استثمارات أبوالهول للنقل السياحي خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم مجموعة شركات أبوالهول للنقل السياحى، استثمار 120 مليون جنيه خلال العام الجارى، فى إطار خطتها لزيادة أسطولها من الأتوبيسات والمركبات الصغيرة.

قال بيشوى ثروت، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المجموعة تستهدف ضخ 100 مليون جنيه فى شراء 100 مركبة صغيرة، و20 مليون جنيه لإتمام صفقة شراء 15 أتوبيسا كبيرا.

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وأضاف فى حواره لـ”البورصة”، أن استثمارات المجموعة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وتمتلك أسطولا مكونا من 400 مركبة، من بينها 300 حافلة صغيرة ومتوسطة الحجم و100 أتوبيس كبير سعة 50 فردا.

ولفت إلى أن أزمة الاستيراد ساهمت فى زيادة أسعار جميع قطع الغيار بنسبة 50% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الأسبق.

أردف أن أزمة الاستيراد أيضا ساهمت فى تشجيع الصناعة المحلية، موضحاً أن شركة“إم سى فى mcv” المصرية المتخصصة فى تصنيع الأوتوبيسات نجحت فى توفير احتياجات الشركات من الأتوبيسات وجميع قطع الغيار محلياً بما ساهم فى مساندة شركات القطاع السياحى لتلافى أزمة تدبير الدولار.

أضاف أن شركة“أم سى فى” بدأت أيضا فى تصنيع الحافلات الصغيرة محلياً مثل الهاى اس والكوستر؛ بما يدعم القطاع بصورة جيدة خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، توقع ثروت أن تسجل أسعار رحلات النقل السياحية ارتفاعا بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجارى.

أوضح أن سعر الأتوبيس سعة 50 راكبا زاد من 3.5 مليون جنيه خلال 2019، إلى نحو 5 ملايين جنيه خلال 2022، وتابع الصعود إلى 8 ملايين جنيه خلال العام الماضى؛ رغم تصنيعه محلياً، كما زاد سعر الحافلة سعة 9 راكب من 600 ألف جنيه خلال 2019، إلى 1.7 مليون جنيه حالياً.

وذكر أن الشركة فرضت زيادة بنحو 20% على أسعار رحلات النقل السياحى، نظراً لارتفاع تكاليف التشغيل.

وتضم مجموعة“أبوالهول” شركتين، الأولى متخصصة فى التوكيلات التجارية ونقل العمالة، بينما الثانية تعمل فى مجال النقل السياحى تحت مسمى“أبوالهول ترافل”.

وتأسست المجموعة فى 2003، وتعمل بالسوق المصرى وتعتبر من أوائل الشركات العاملة فى مجال السياحة، والتى أضافت خدمات التعاقد لنقل الموظفين، وكانت البداية لصالح عملاء منها شركة“نستلة”، مستشفى دار الفؤاد، المدارس البريطانية إلى جانب عدد من البنوك كبنك بلوم وcib.

تابع ثروت، أنه جارٍ التعاقد مع عدد كبير من الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة لإضافتها ضمن قائمة التوكيلات التجارية ونقل العمال التابعة للشركة.

لفت ثروت إلى أن مجموعة” أبوالهول” حاصلة على ترخيص لتنفيذ برامج الحج والعمرة وفقا لحصة سنوية مخصصة لها منذ 2019، والتى بموجبها حصلت على 200 تأشيرة عمرة خلال الموسم الحالى.

وأضاف أن نسب الإقبال على رحلات العمرة خلال الموسم الجارى، تشهد تراجعا بنحو 20% مقارنة بالموسم الماضى، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار البرامج مع عدم استقرار سعر صرف العملة.

وأوضح أن شركته أطلقت نحو 100 تأشيرة للعمرة منذ بداية الموسم، فضلا عن إتاحة خدمة تقسيط البرنامج لمدة تصل إلى 18 شهرا تيسيرا على العملاء المعتمرين.

ووفقا لإحصاءات وزارة السياحة والآثار، فإن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام الماضى 14.906 مليون سائح، وهو الرقم الأعلى قياسا بنتائج عام 2010 والذى سجل قدوم 14.731 مليون سائح.

استطرد ثروت، أنه رغم تنوع أنواع السياحة فى مصر، إلا أن أعداد السائحين مازالت لا تتناسب مع الأعداد المستهدفة مقارنة بدول الجوار التى تحظى بأعداد سائحين سنوية مرتفعة بالاعتماد فقط على سياحة التسوق؛ لذلك عمليات الترويج عالمياً تدعم القطاع السياحى.

تابع أن أهم التحديات التى تواجه شركات السياحة خلال الأعوام الماضية، تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأضاف أن سعى الدولة نحو تحسين البنية التحتية ضمن رؤيتها 2030 خاصة لمنطقة الأهرامات أدى إلى زيادة أعداد السائحين بجانب زيادة قدرة شركات السياحة على تحسين برامجها خاصة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وفى نفس السياق، قال إن هناك نقاشات جارية ضمن اجتماعات اتحاد الغرف السياحية لبحث آلية تطبيق قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات السياحية ليس لديها علم بالقرار.

ويرى ثروت، أنه مع بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا، تراجعت أعداد السائحين بالتدريج من الجنسيتين، خاصة الوافدين لمناطق شرم الشيخ والغردقة، إلا أن حجم التوافد شهد نمواً بمنطقة شبه جزيرة سيناء، حيث تعد دهب وطابا ونويبع أكثر المناطق جذبا للسياحة عقب الأزمة.

أوضح أنه وفقاً للإحصائيات الأولية لغرفة السياحة، فإن نسبة التراجع الحالية فى أعداد السائحين لمنطقة شبه جزيرة سيناء تقدر بنحو 30%، مدفوعة بالأحداث الواقعة فى قطاع غزة مؤخرا، وذلك مقارنة بالمناطق السياحية الجنوبية لمصر التى لم تتأثر.

تابع أنه بحسب الاحصائيات الأولية للغرفة، فإن أعداد السائحين الوافدين للقاهرة تقدر بنحو 1.5 مليون سائح خاصة من الجنسيات الإندونيسية والفلبينية الماليزية، نظراً لاستهدافهم المعالم الدينية والأثرية.

أضاف أن أعداد السائحين لمنطقتى الأقصر وأسوان تقارب أيضًا 1.5 مليون سائح بالاعتماد على الجنسيات الإنجليزية والألمانية والإسبانية، بينما منطقة سيوة خلال العام الماضى 2023 استطاعت جذب أكثر من مليونى سائح من مختلف الجنسيات؛ للاستشفاء من الأمراض.

وتابع أن شركته تعتزم المشاركة فى 7 معارض سياحية دولية خلال العام الجارى، من بينهم معرض الفيتور بإسبانيا فبراير المقبل، معرض جنوب افريقيا بمدينة كيب تاون خلال شهر أبريل، معرض التسويق العربى بدبى مايو المقبل، معرض ماليزيا فى يونيو ومعرض لندن السياحى بشهر نوفمبر.

ذكر أن غرفة شركات السياحة ووكالات السفر بالتعاون مع الوزارة قامت بالاشتراك فى العديد من المعارض السياحية العربية الأجنبية، خاصة السوق الإنجليزى الذى يعد من الأسواق الواعدة؛ نظراً لانخفاض قيمة العملة المحلية بما يساهم فى جذب المزيد من السائحين.