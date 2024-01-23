مؤشرات الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق

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محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، مع استيعاب الأسواق تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلافًا للتوقعات، في ظل ترقب اجتماع السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي.
وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.3% إلى 471.5 نقطة، عقب ارتفاعه خلال الجلسة إلى 474.4 نقطة، وحدّ من الخسائر مكاسب قطاعات التعدين والسيارات والطاقة.
وفي حين أنهى مؤشر“فوتسي 100” البريطاني الجلسة دون تغيير عند 7485 نقطة، انخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7388 نقطة، فيما تراجع“داكس” الألماني بنفس النسبة عند 16627 نقطة.
وأظهرت بيانات أولية من المفوضية الأوروبية، انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار نقطة واحدة إلى -16.1 نقطة خلال يناير، لينخفض بشكل غير متوقع من ذروة خمسة أشهر المسجلة في ديسمبر، بعد توقعات ارتفاعه إلى -14 نقطة.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي في منطقة اليورو غدًا الأربعاء، لاستشراف المزيد عن حالة الاقتصادات في ظل دورة التشديد النقدي الحالية، قبل يوم من إعلان المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107759475
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