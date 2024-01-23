مؤشرات الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتهل تجاوز الاقتصاد العالمي مرحلة الخطر؟ ((أهرامات الجيزة)) ثاني أكثر العناوين الوهمية للشركات في العالم إلغاء تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي في أمريكا بعد ارتفاع الأسعار محليًا

محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، مع استيعاب الأسواق تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلافًا للتوقعات، في ظل ترقب اجتماع السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.3% إلى 471.5 نقطة، عقب ارتفاعه خلال الجلسة إلى 474.4 نقطة، وحدّ من الخسائر مكاسب قطاعات التعدين والسيارات والطاقة.

وفي حين أنهى مؤشر“فوتسي 100” البريطاني الجلسة دون تغيير عند 7485 نقطة، انخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7388 نقطة، فيما تراجع“داكس” الألماني بنفس النسبة عند 16627 نقطة.

وأظهرت بيانات أولية من المفوضية الأوروبية، انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار نقطة واحدة إلى -16.1 نقطة خلال يناير، لينخفض بشكل غير متوقع من ذروة خمسة أشهر المسجلة في ديسمبر، بعد توقعات ارتفاعه إلى -14 نقطة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي في منطقة اليورو غدًا الأربعاء، لاستشراف المزيد عن حالة الاقتصادات في ظل دورة التشديد النقدي الحالية، قبل يوم من إعلان المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية.

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